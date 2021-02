Belg spendeert 50 miljoen euro op Catawiki-veilingsite

Frederik de Beer, de chief commercial officer van Catawiki, een virtuele veilingsite die beschikbaar is in 60 landen.

Van een zeldzame Kuifje-strip tot een diamant van 45.000 euro. De Belg kocht in 2020 meer dan 300.000 objecten uit de hele wereld op Catawiki, een virtuele veiling voor bijzondere objecten. ‘Corona gaf ons een boost.’

17.000 euro voor een zeldzame Kuifje-strip of 45.000 euro voor een diamant: Belgische collectioneurs trekken ook online de portefeuille open om de hand te leggen op unieke objecten. Dat leert het eerste Insights Report voor België van Catawiki, een Europees onlineveilingplatform voor ‘bijzondere objecten’.

Uit die 2020-cijfers blijkt dat Belgische kopers vorig jaar meer dan 50 miljoen euro uitgaven voor bijna 300.000 objecten uit de hele wereld op Catawiki, een stijging van 45 procent. In totaal verdienden de Belgische verkopers op het veilingplatform ongeveer 40 miljoen euro, een stijging van ruim 35 procent.

De werking van de site is simpel: kandidaat-kopers bieden op de objecten die professionele (genre antiekwinkel of juwelier) en amateurverkopers op Catawiki in de etalage zetten. Verkopers houden op Catawiki volgens de veilingsite tenminste 87,5 procent van de verkoopprijs over.

‘Wij krijgen 12,5 procent van de bedragen aan de verkoperskant en 9 procent van de kopers’, zegt Frederik de Beer, de chief commercial officer van Catawiki, over de finesses van het verdienmodel.

Catawiki bestaat tien jaar, heeft zijn hoofdzetel in Amsterdam en stelt 650 mensen te werk. ‘België en Nederland zijn onze ‘oude’ en belangrijkste markten. 90 procent van onze business wordt gegenereerd in Europa’, zegt De Beer.

Meer dan 50 landen

‘Maar onze website is inmiddels beschikbaar in 60 landen. Dat is onze grote troef. Het kan best dat een object van een Belgische verkoper in Australië gekocht wordt. We hebben elke maand 10 miljoen unieke bezoekers. Daarom zijn professionele verkopers zo geïnteresseerd in ons platform.’

Op de payroll van Catawiki prijken 250 curatoren. Dat zijn experts gespecialiseerd in allerhande domeinen, van kunst en design over sieraden en horloges tot oldtimers. Daarvan is een dertigtal uitsluitend in ons land actief.

Zij scheiden het kaf van het koren en taxeren de waarde van de aangeboden goederen. ‘Dat geeft ons onze goede naam. Stripalbumverzamelaars weten bijvoorbeeld dat ze bij ons bijzondere exemplaren, bijvoorbeeld van een beperkte eerste oplage, kunnen vinden.’

Het coronajaar 2020 legde Catawiki geen windeieren, omdat veel handelsbeurzen, markten, galerijen, veilinghuizen en winkels hun activiteiten noodgedwongen moesten opschorten.

‘De voorbije jaren zag je al een verschuiving van offlineverkoop naar online’, legt De Beer uit. ‘Maar corona heeft dat effect zeker versterkt en onze business een boost gegeven. Vorig jaar hebben we in totaal voor 450 miljoen euro verkocht.’