Belg stapt op als CEO Le Pain Quotidien

Vincent Herbert is niet langer de CEO van de Belgische bakkerijketen Le Pain Quotidien. Hij wordt opgevolgd door Burger King-veteraan Jerry Gamez.

Herbert stapt vrijwillig op. De Kortrijkzaan was zeventien jaar lang de CEO van de Belgische keten die in zijn winkels brood verkoopt, maar waar mensen ook salades, sandwiches en patisserie kunnen eten.

Hij zette de Belgische bakkerijketen wereldwijd op de kaart. De keten opende haar eerste restaurant in 1990 in de Dansaertstraat in Brussel. Vandaag zijn er meer dan 250 vestigingen in 21 landen.

Burger King

Vanaf 1 maart is Jerry Gamez de CEO van Le Pain Quotidien. Hij bekleedde in de afgelopen jaren verschillende directiefuncties bij de Amerikaanse fastfoodketen Burger King. Zowel in Europa als in de VS. Ook bij de Amerikaanse supermarktgroep Walmart was hij aan de slag.

Onder het bewind van Herbert werd Le Pain Quotidien een wereldspeler. 'Onder zijn bewind is Le Pain Quotidien uitgegroeid van een paar winkels naar wat het vandaag is', zegt voorzitter Jean-Marie Laurent.

Herbert was ook aandeelhouder van Le Pain Quotidien. In 1998 investeerde hij in Le Pain Quotidien, in 1990 opgericht door Alain Coumont. ‘Een gemeenschappelijke vriend bracht ons samen. Het klikte meteen. Hij kijkt als supercreatieve foodie ver vooruit, ik ben de strateeg die goed kan in- en uitzoomen', zei Herbert in 2014.

Interesse van Starbucks

Het succes van Le Pain Quotidien gooide hoge ogen in de sector. In 2013 wekte die groei zelfs de interesse van de Amerikaanse koffieketen Starbucks. Maar diens overnamepoging mislukte.