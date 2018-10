Belgen achter Quick kopen 350 Duitse visrestaurants

Opnieuw neemt het Belgische investeringsfonds Kharis een fastfoodketen over. Deze keer gaat het om het Duitse Nordsee.

Kharis Capital lijkt bezig te zijn een Europees netwerk van fastfoodrestaurants uit te bouwen. Dinsdag kondigt het Belgisch-Zwitserse investeringsfonds aan dat het de Duitse restaurantketen Nordsee overneemt.

900 Restaurants Kharis heeft nu 900 fastfoodzaken in 6 Europese landen, waardonder België, Frankrijk en Duitsland.

In de meer dan 350 Duitse en Oostenrijkse restaurants en winkels van Nordsee verkopen meer dan 6.000 werknemers elk jaar voor meer dan 350 miljoen euro vis. De restaurants en winkels hebben een fastfoodachtige uitstraling.

Net zoals de 550 restaurants in vijf landen die Kharis nu al heeft. Het gaat om de Belgische restaurants van Quick, de O'Tacos-restaurants en de filialen van Burger King in België, Italië, Luxemburg en Polen. O'Tacos kwam pas afgelopen mei in handen van Kharis. Quick is sinds de zomer van 2016 eigendom van het fonds.

'We zijn tevreden dat we Noordsee kunnen opnemen in ons QSR-platform (fastfood, red.)', zegt Kharis in een mededeling. 'De ovename is een mijlpaal voor Kharis, dat op weg is om een Europese QSR-leider te worden.'

AB InBev

Kharis Capital werd in 2015 opgericht door door de ex-bankier Manuel Roumain en de zakenman Daniel Grossman. Die laatste heeft er een carrière opzitten bij Verlinvest, het investeringsfonds van de Belgische familie de Mévius en de Spoelberch. Zij houden ook een belang aan in de Belgisch-Braziliaanse brouwer AB InBev.