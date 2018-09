Belgen bestellen zeven keer meer maaltijden bij Deliveroo

De verkoop van Deliveroo is in België fors gestegen doordat de dienst actief is in meer steden.

In 2017 boekte Deliveroo 14,5 miljoen euro omzet door gerechten als chicken tikka masala, pizza margherita en sushi van restaurants naar klanten thuis te vervoeren met de fiets. Daarmee lag de verkoop van het bedrijf zeven keer hoger dan in het boekjaar 2016, dat al in juli 2015 begon en dus 1,5 jaar duurde. In het verlengde boekjaar 2016 bedroeg de omzet 2,6 miljoen euro.

345.000 Verlies Helemaal onderaan de rekening boekte Deliveroo ook vorig jaar nog 345.000 euro verlies. Dat was ruim tien keer minder dan een jaar eerder.

De omzet die Deliveroo boekt wordt gegenereerd door de commissie die restaurants die samenwerken met Deliveroo het technologiebedrijf betalen. Als een klant via Deliveroo voor 20 euro pikante calamares bestelt bij een Thais restaurant, gaat slecht eens fractie van die prijs naar Deliveroo. De rest belandt in de kassa van het restaurant dat de maaltijd bereidt.

'Onze omzet neemt toe omdat bestaande klanten meer bestellen, maar ook omdat we actief zijn geworden in talloze nieuwe steden', zegt Rodolphe Van Nuffel, de woordvoerder van Deliveroo België. In 2015 zette het Britse Deliveroo voor het eerst voet op Belgische bodem door actief te worden in Brussel. 'Vandaag zitten we in Gent, Leuven, Antwerpen, Brugge, Kortrijk, Mechelen, Hasselt, Waterloo, Charleroi en Luik', zegt Van Nuffel. 'In de zomer waren we tijdelijk actief in Knokke.'

Blijven investeren

In de komende maanden wil Deliveroo uitbreiden naar nog andere steden. 'Welke zeggen we nog niet.' Om de groei te kunnen betalen kreeg Deliveroo België via een kapitaalverhoging afgelopen april nog 11 miljoien euro toegeschoven van zijn Britse moederbedrijf.

Onze omzet neemt toe omdat bestaande klanten meer bestellen, maar ook omdat we actief zijn geworden in talloze nieuwe steden. Rodolphe Van Nuffel woordvoerder Deliveroo België

Deliveroo moet des te harder investeren omdat het in België zware concurrentie ondervindt van concurrenten zoals het Amerikaanse Uber Eats en het Nederlandse Takeaway.com. Hoeveel omzet de Amerikanen in ons land boeken, is niet bekend. De Nederlanders zijn ongeveer even groot als Deliveroo en boekten 14,4 miljoen euro omzet in Antwerpen en Brussel.

Volgens sommige waarnemers zullen uiteindelijk maar één of twee bedrijven kunnen overleven. De oprichter van Takeaway.com denkt dat er per land zelfs maar plaats is voor één speler.

Nog geen winst

Door die forse uitbreidingsplannen zal Deliveroo nog niet meteen winst maken. Wel is het zo dat het bedrijf steeds minder verlies maakt. In 2017 was er 988.000 euro bedrijfswinst, terwijl er een jaar eerder nog sprake was van 4,6 miljoen euro verlies.

Helemaal onderaan de rekening boekte Deliveroo ook vorig jaar nog 345.000 euro verlies. Dat was ruim tien keer minder dan een jaar eerder.

'We maken nog geen winst omdat we willen investeren in technologie en mensen', zegt Van Nuffel. 'Er werken bij ons onder andere marketingmensen en vertegenwoordigers die restaurants benaderen.'