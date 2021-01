Belgen kopen derde meer producten op internet

In de eerste negen maanden van 2020 spendeerden de Belgen 4,9 miljard euro aan spullen op het internet, diensten als tickets niet meegerekend. In de eerste drie kwartalen van 2019 ging het op 3,7 miljard euro. Cijfers van het vierde kwartaal zijn er nog niet.

Alleen winkelen

De groei van de e-commerce was er tijdens de verplichte winkelsluitingen, maar ook in de periodes toen de winkels wel open waren, zegt BeCommerce. Ook toen lag winkelen aan banden. Op dit moment wordt shoppers gevraagd alleen te winkelen. Het aantal klanten dat in een winkel mag rondlopen, is beperkt.