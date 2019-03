Belgen kopen steeds meer online

Maar in vergelijking met de voorgaande jaren vertraagt het groeitempo van de e-commerce. ‘Toch zal e-commerce nog jaren blijven doorgroeien’, zegt Sofie Geeroms, de CEO van de belangenvereniging BeCommerce. ‘In vergelijking met onze buurlanden hebben we nog altijd een achterstand en Belgische bedrijven zoals Schoenen Torfs, JBC en Standaard Boekhandel zijn volop bezig met investeringen. We zullen groeien naar het niveau van pakweg Nederland.’ De Nederlanders besteden 24 procent van hun uitgaven in webwinkels. België zit volgens cijfers van BeCommerce aan 18 procent.