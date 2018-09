Belgen kopen voor recordbedrag online

In de eerste zes maanden van dit jaar gaven de Belgen voor 5,29 miljard euro online uit. Dat is 8 procent meer dan een jaar geleden.

Webaankopen zitten nog altijd in de lift, meldt BeCommerce, de Belgische vereniging van bedrijven actief in de verkoop via het internet. In het eerste halfjaar werden 44,2 miljoen online aankopen gedaan, 5 procent meer dan een jaar terug. Dat is goed voor een recordbedrag van 5,29 miljard euro.

Opvallend is dat e-commerce sneller groeit in Vlaanderen dan in Wallonië en Brussel. In Vlaanderen blijven vliegtuigtickets en hotel- of andere verblijfsreservaties de populairste aankoop online. Op de tweede plaats staan tickets voor attracties en events, gevolgd door pakketreizen.

Speelgoed in de lift

De sterkste stijger is speelgoed. Deze categorie vertegenwoordigde in het eerste semester bijna de helft van de onlinebestedingen, terwijl dit een jaar geleden nog maar 28 procent was.

Steeds meer Belgen blijken ook aankopen doen met de smartphone. In het tweede kwartaal gebeurde 24 procent van de online verkoop via een smartphone.