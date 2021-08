Belgen verkopen Fatboy aan Italiaans designmerk

De Belgische investeringsmaatschappij Vendis Capital verkoopt de zitzakmaker Fatboy aan het Italiaanse Calligaris.

Het Nederlandse bedrijf Fatboy is vooral bekend als fabrikant van zitzakken. Het originele, iconische product groeide intussen uit tot een heel gamma, met verlichting, meubilair voor binnen en buiten, en accessoires. Het bedrijf was vorig jaar goed voor een omzet van bijna 45 miljoen euro, een forse groei tegenover 2019.

Vendis stapte in 2017 in het kapitaal van Fatboy. Dat was opmerkelijk omdat de eveneens Vlaamse investeerder Mitiska, waar Vendis uit voortkomt, in 2008 al in Fatboy investeerde, maar later weer vertrok. De instap van Vendis leidde tot aanzienlijke investeringen, onder meer in marketing en productontwikkeling, en een sterke groei. Begin dit jaar achtte Vendis de tijd rijp voor een exit.

Calligaris, een bekende naam in de meubelwereld, maakt betaalbaar topdesign.

Vorige maand geraakte, via de Italiaanse pers, al bekend dat Fatboy waarschijnlijk zou worden overgenomen door het Italiaanse designmerk Calligaris. Vendis bevestigde vrijdag dat dat inderdaad het geval is. Calligaris is een bekende naam in de meubelwereld. Het bedrijf is bijna een eeuw oud en maakt betaalbaar topdesign. De groep is goed voor 140 miljoen euro omzet.

Frère

Via de overname komt Fatboy indirect in de handen van een nieuwe financiële aandeelhouder: het Franse investeringsfonds Alpha Private Equity. Dat is in Italië, samen met de Nationale Portefeuillemaatschappij (NPM) van de familie Frère, ook aandeelhouder van koffiebedrijf Caffitaly. Het fonds is ook eigenaar van de Belgische isolatieverwerker Ipcom.