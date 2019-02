'Belgisch Groupon' neemt Nederlands bedrijf over

Het Oost-Vlaamse Outspot haalde het in de strijd om 1DayFly.com van een dozijn andere kandidaten.

Outspot, formeel gevestigd in De Pinte maar met Sint-Martens-Latem als uitvalsbasis, kan worden gezien als een Belgische variant van de kortingsite Groupon. Handelaars bieden op de website onder meer dekbedden, ledspots, cameratassen, bloemen en toeristische uitstappen aan. Allemaal met korting. Outspot omschrijft zichzelf als een 'flashdealsite, waar je dagelijks belevenissen of producten aangeboden krijgt tegen een uitzonderlijke prijs'.

Het bedrijf werd in 2008 opgericht door de broers Stefan en Thomas Van Overbeke en kwam eind 2017 in het nieuws toen BNP Paribas Fortis Private Equity, de durfkapitaalpoot van de gelijknamige bank, in het kapitaal stapte. Die nam toen een minderheidsbelang om de groei te ondersteunen.

Zeven landen

Outspot is intussen buiten België actief in zes andere Europese landen. Naast de buurlanden Nederland, Frankrijk, Duitsland gaat het om Spanje, Italië en Oostenrijk. De groei is deels te danken aan overnames, onder meer van Promocity in ons land en GoShareThis in Nederland.

In 2017 werd voor 17 miljoen euro gekocht via de website. Het cijfer van vorig jaar is niet bekend. De broers Van Overbeke waren woensdagnamiddag niet bereikbaar.

Outspot blijft op het overnamepad. Het Gentse VD&P Corporate Finance, dat bedrijven adviseert bij transacties, meldt de inlijving van de Nederlandse sectorgenoot 1DayFly.com. VD&P stond Outspot bij, wat het ook deed bij het aantreden van BNP Paribas Fortis.

Faillissement

1DayFly.com had bescherming tegen zijn schuldeisers, maar werd eind januari in Den Haag failliet verklaard. De onderneming verkoopt al meer dan 12 jaar producten tegen korting via haar website. Dagelijks ontvangen zo'n 350.000 klanten zes tot negen aanbiedingen van A-merkproducten die 24 uur lang te koop worden aangeboden. Vandaar de naam.

Opvallend is dat Outspot het volgens curator Martijn Vermeeren van 1DayFly.com haalde van een hele reeks andere gegadigden. '35 partijen meldden zich aan voor de overname, van wie er uiteindelijk 12 een bod uitbrachten. Daar waren geen andere Belgische bedrijven bij.'

1DayFly.com had negen werknemers. Die gaan waarschijnlijk niet allemaal mee over naar de nieuwe eigenaar.