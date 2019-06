Belgisch bier minder vlot over de toog in VS

Jaren steeg de verkoop van Belgische brouwers in de VS fors, maar vorig jaar ging de verkoop met 12 procent achteruit. 'De 5.000 lokale brouwers spelen ons parten.'

Belgisch bier blijft liefhebbers bekoren. Vorig jaar is de totale bierverkoop met 2 procent gestegen, blijkt uit cijfers van de federatie van Belgische brouwers. In eigen land bleef de verkoop stabiel na jaren van dalingen.

Schermvullende weergave ©Mediafin

Er is echter een domper op de feestvreugde, want de export naar de Verenigde Staten is afgenomen. Lange tijd kochten de Amerikanen jaar na jaar meer Belgisch bier. Veel Belgische brouwers zagen de kans schoon in de grootste biermarkt ter wereld hun merk te lanceren en op die manier de exportcijfers op te vijzelen, maar die tijd lijkt voorbij. Het afgelopen jaar verscheepten Belgen 2,4 miljoen hectoliter bier naar de Verenigde Staten. Dat is 12 procent minder dan in het jaar voordien. Het is de eerste daling na jaren van groei (zie grafiek).

De Belgen staan in de VS onder druk door de steeds talrijkere lokale brouwers. Het land telt intussen 4.800 onafhankelijke bierbrouwers. Die nemen in de cafés en in de rekken van de supermarkten steeds meer de plaats in van buitenlandse bieren.

De craft brewers treffen niet alleen de Belgische ambachtelijke brouwers, maar maken het ook de grote multinationals zoals AB InBev lastig. AB InBev verscheept jaarlijks miljoenen liters Stella Artois van Leuven naar de VS. Dat Stella er onder druk staat, verklaart volgens bronnen in de sector deels dat de export van de Belgische brouwers naar de VS afneemt.

Je moet opvallen, want de vertegenwoordigers van de 5.000 craft brewers lopen de cafés in de VS plat. Alain De Laet brouwerij Huyghe

Die claim is moeilijk te verifiëren, want AB InBev geeft geen details over de export naar de VS. Toch lijkt Stella het over de grote plas niet onder de markt te hebben. Op een recente investeerdersdag zei de Amerikaanse marketingdirecteur Marcel Marcondes dat ‘Stella wat huiswerk te maken heeft’.

Zuur bier

‘Onze export naar de VS daalde in de afgelopen tien jaar met 50 procent’, zei Kasteelbier- en Filou-brouwer Xavier Vanhonsebrouck twee maanden geleden in De Tijd. ‘Think local, drink local, denken de Amerikanen.’

Omer en LeFort-brouwer Omer Vander Ghinste merkte rond 2015 dat de voordien niet te stillen vraag naar zijn zure bieren stilviel. ‘Amerikaanse brouwers kopieerden de Vlaamse zure bieren, waardoor de vraag daalde. Nog net op tijd konden we een investering in onze afdeling voor zuur bier stopzetten. Gelukkig voor ons was Amerika goed voor maar een paar procent van onze verkoop. De export van Omer en LeFort naar de VS is altijd beperkt geweest.’

Sommige brouwerijen nemen drastische maatregelen. Troubadour-brouwer The Musketeers zette de export naar de VS bijna volledig stop door de dalende verkoop. ‘Onze focus ligt nu op andere landen met meer potentieel.’

Alain De Laet, de eigenaar van Delirium Tremens-brouwer Huyghe, zette het contract met zijn lokale verdeler begin 2018 stop. ‘Hij schonk te weinig aandacht aan onze bieren. Daardoor daalde onze verkoop in de VS tussen 2015 en 2017 met 18 procent. Importeurs willen hoge winstmarges en dat is prima, maar als het moeilijk gaat, moeten ze durven te investeren.’

De Laet richtte zelf een Amerikaans filiaal op. ‘Nu sturen we elf eigen verkopers de baan op. Dat is echt nodig, want we moeten opvallen. De bijna 5.000 Amerikaanse craft brewers hebben ook allemaal hun eigen vertegenwoordigers. Die lopen de cafés plat.’

Alcoholvrij bier breekt door in België Belgen dronken vorig jaar 20 procent meer bier met weinig of geen alcohol. Alcoholarm bier is goed voor 5 procent van de biermarkt of 350.000 hectoliter. Dat blijkt uit cijfers van de federatie van de Belgische brouwers. ‘Sinds de grote brouwers in 2017 een nieuwe generatie alcoholvrije pils lanceerden, is de kwaliteit erop vooruitgegaan’, zegt Jean-Louis Vandeperre, de voorzitter van de Belgische Brouwers. Daarnaast lanceerden de brouwers ook alcoholarme of -vrije varianten van speciaalbier. Voorbeelden zijn Leffe 0.0, Sportzot van Brugse Zot en Vedett Session IPA.