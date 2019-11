Belgisch marktleider in prothesen komt in Duitse handen

Vigo, een Wetterse familiale specialist in orthopedische apparaten op maat, wordt overgenomen door zijn sectorgenoot Ottobock. ‘Zij wilden dichter bij onze patiënten zijn, en wij vonden geen familiale opvolging.’

Steunzolen, braces, corsetten, rolstoelen, prothesen. ‘Wij leveren alles wat mensen in beweging houdt, of ze nu een ongeluk hebben gehad, een aangeboren afwijking hebben of door hun oude dag minder mobiel worden. En we doen dat op maat van de patiënt’, zegt Jan Ruysschaert.

Schermvullende weergave Jan Ruysschaert, CEO van Vigo. ©Wouter Van Vooren

De 61-jarige algemeen directeur van Vigo is enthousiast, ook al is hij niet langer eigenaar van het Wetterse familiebedrijf. Maandag tekende hij de verkoop van Vigo aan zijn Duitse sectorgenoot Ottobock, de wereldleider in de ontwikkeling en de productie van orthopedisch materiaal. Vigo was er zelf klant voor bepaalde onderdelen. Het overnamebedrag wordt niet bekendgemaakt.

Ruysschaert was samen met zijn vrouw Lieve Vanhouteghem en haar zus Nele de enige aandeelhouder van de Gentse groep sinds ze in 2017 het belang van Pentahold (50%), het investeringsfonds van de ondernemers Filip Balcaen, Paul Thiers, Theo Roussis en Philippe Vlerick, hadden teruggekocht. Het bedrijf werd in 1956 opgericht door de vader van Nele en Lieve, onder de naam Centrum voor Technische Orthopedie. Toen al ontwikkelde het prothesen en orthesen (apparaten die een lichaamsdeel ondersteunen en corrigeren) op maat, in samenwerking met de universiteiten van Gent en Leuven.

Naast zijn 17 orthopedische centra over heel België had Vigo sinds zijn stap naar Polen ook daar drie vestigingen. De verdeling van prefab orthopedisch materiaal zoals kniebraces vormen maar een klein deel van de 72 miljoen euro omzet. ‘We zijn gespecialiseerd in de productie van het ‘zwaardere’ orthopedische werk, volledig op maat van de patiënt. Van de 400 Belgische medewerkers zijn 100 hoogopgeleide technici, die prothesen en orthesen ontwikkelen en bouwen.’

Hightech

Onze markt almaar complexer en kapitaalintensiever door de toenemende digitalisering van het productieproces. Jan Ruysschaert Algemeen directeur Vigo

Over de motieven om zijn bedrijf te verkopen is Ruysschaert duidelijk. ‘Ik ben 61 en er was in de familie niet meteen opvolging voor mij als algemeen directeur. Bovendien wordt onze markt almaar complexer en kapitaalintensiever door de toenemende digitalisering van het productieproces, van de maatname tot de vormgeving. We hebben ook al samengewerkt met het 3D-printingbedrijf Materialise. Maar ook de producten zelf worden steeds technologischer. Kijk naar de Paralympics: daar zie je tegenwoordig hightech blades of bio-elektrische knieën.’

‘Ottobock volgt een strategie waarin wij ons kunnen vinden. Het wilde dichter bij de patiënten zitten en wij hadden daar het perfecte antwoord op met ons fijnmazige netwerk in ziekenhuizen, revalidatiecentra en onze twintig vestigingen in België en Polen.’

Dat de relatief hoge schuld (een vreemd vermogen van 63 miljoen euro op een eigen vermogen van 13,6 miljoen euro), het gevolg van de uitkoop van Pentahold door de familie, te zwaar begon te wegen ontkent Ruysschaert.

Dat het familiebedrijf in handen komt van een ander familiebedrijf was een extra verkoopargument. Ottobock, een mastodont met ruim 1 miljard euro omzet en 8.000 werknemers, werd in 1919 opgericht door Otto Bock en is vandaag volledig in handen van Hans-Georg Näder, de zoon van de schoonzoon van Bock.

Ruysschaert en zijn schoonzus Nele, die commercieel directeur is, blijven nog twee jaar aan boord. ‘We gaan onze taken geleidelijk overdragen aan het management, dat wordt aangevuld met enkele nieuwe mensen van Ottobock. Wat ik daarna ga doen? Nee, niet op een eiland in de zon liggen. Ik ben een ondernemer en zal dat blijven.’