Belgische Inno's geen deel van redding Duitse warenhuisketen Galeria

Een woordvoerder van de vereffenaar van Galeria liet aan De Tijd weten dat de transactie van woensdag niet slaat op de 16 Belgische Inno-winkels die onder de Galeria-groep vallen. 'De beslissing over de toekomstige eigenaar wordt later genomen', zegt de woordvoerder, die Inno een 'belangrijk, onafhankelijk onderdeel' van Galeria noemt. De woordvoerster van Inno zei dat er nog altijd een apart verkoopproces voor de Belgische Galeria-tak aan de gang is.

De Amerikaanse investeerder NRDC van Baker wil meer dan 70 van de 92 winkels van Galeria in Duitsland openhouden. De overeenkomst met de kopers is wel nog niet van kracht. Dat zal pas het geval zijn als een rechtbank en de schuldeisers het insolventieplan goedkeuren. De schuldeisers blazen op 28 mei verzamelen voor de stemming. Voor Galeria is het de derde insolventieprocedure in evenveel jaar. Baker krijgt de winkelketen voor de tweede keer in handen. Heel Galeria heeft nog zo'n 12.800 mensen in dienst. In de gloriejaren telde de keten meer dan 200 filialen.