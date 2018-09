Belgische Inno-winkels rollen in Duitse megafusie

De grote warenhuisketens Kaufhof en Karstadt gaan fuseren, is dinsdag officieel bekendgemaakt.

Kaufhof en Karstadt zullen samen een concern vormen dat in Duitsland, Nederland en België 243 vestigingen heeft en ongeveer 32.000 werknemers telt. De activiteiten die bij de fusie betrokken zijn, waren vorig jaar goed voor een omzet van 5,4 miljard euro .

De geplande fusie lekte onlangs al uit. Pas nu wordt duidelijk dat ook het 15-tal Galeria Inno-warenhuizen in België terechtkomen bij het fusiebedrijf. Ook de pas onlangs opgerichte winkels van Hudson's Bay in Nederland, de Europese filialen van de luxeketen Saks Off 5th en een reeks onlinewinkels maken deel uit van de deal.