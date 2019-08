Belgische bedrijvendokter moet Britse retailketen Debenhams redden

De noodlijdende Britse warenhuisgroep Debenhams stelt de Belgische saneringsspecialist Stefaan Vansteenkiste aan als zijn nieuwe CEO.

Debenhams, ooit een van de grootste warenhuisketens van het Verenigd Koninkrijk, verkeert al enige tijd in zwaar weer en moest in april uitstel van betaling aanvragen, nadat de reddingsplannen van grootaandeelhouder Mike Ashley (Sports Direct) onvoldoende steun kregen.

De ervaren saneringsspecialist Stefaan Vansteenkiste, van het turnaroundkantoor Alvarez & Marsal, werd daarop aangesteld als chief restructuring officer om met de directie een nieuw businessplan te schrijven.

De schuldeisers en aandeelhouders van Debenhams zijn blijkbaar tevreden van zijn werk, want de West-Vlaamse vijftiger wordt nu gepromoveerd tot CEO.

Opgekuiste balans

'De retailindustrie staat voor een uitdagende omgeving en iedereen bij Debenhams erkent dat. Maar we hebben een helder plan. Met een herschikte balans hebben we een robuust platform waarop we de turnaround kunnen bouwen', zegt Vansteenkiste in een mededeling.

De warenhuisketen kondigde in april aan dat de vijftig slechtst draaiende winkels sluiten, waardoor 4.000 jobs verdwenen. Er blijven nog 110 Britse winkels over.

Supersaneerder

Debenhams is wellicht Vansteenkistes grootste uitdaging als bedrijvendokter. Eerder was hij ook crisismanager bij onder meer speelgoedketen Intertoys, voedingsgroep Vion en ingenieursgroep Imtech. Hij hielp ook het kledingmerk Dockers en het voormalige pretpark Six Flags Belgium (nu Walibi) uit de penarie.