Belgische kledingketen LolaLiza duikt in rode cijfers

Na JBC kondigt opnieuw een Belgische familiale kledingketen aan dat ze in de rode cijfers is gedoken. De sector staat onder zware druk van e-commerce en goedkope ketens.

De Belgische kledingketen LolaLiza heeft het boekjaar 2017 afgesloten met een bedrijfsverlies van 3,2 miljoen euro. Het jaar voordien boekte de verkoper van kleding voor vrouwen met zijn 109 winkels nog 1,6 miljoen euro winst. Het nettoverlies verdriedubbelde in 2017 naar 7,4 miljoen euro.

Een Belgische winkelketen LolaLiza is een keten van de kledingondernemer Henri Appelstein, zijn broer Jacques en zijn schoonbroer Stephan Jeger. Zij richtten het bedrijf in 2001 op en hebben het nog steeds volledig in handen. LolaLiza heeft 109 winkels in België, Nederland en Frankrijk. Er werken meer dan 735 mensen bij het bedrijf. Omzet (2017): 99,7 miljoen euro. Bedrijfsverlies: 3,2 miljoen euro. Nettoverlies: 7,4 miljoen euro.

'2017 was een moeilijk jaar', zegt Henri Appelstein, die de keten samen met zijn broer Jacques oprichtte. 'De hele modesector staat onder druk. Sinds drie jaar komt er minder volk in de winkels en in 2017 is de markt nog sneller gedaald.'

LolaLiza is verre van de enige kledingketen die lijdt onder de opkomst van e-commerce en het feit dat goedkope kledingketens als Primark steeds meer klanten wegsnoepen. Vorig boekjaar steeg de omzet van Primark België met 6 procent naar 162 miljoen euro.

JBC

Dat is omzet die bij andere ketens verdwijnt. Twee weken geleden kondigde de Belgische kledinggroep CRG - bekend van JBC en Mayerline - aan dat vorig jaar een einde gekomen is aan 18 jaar van omzetgroei. In 2017 is de omzet met 7 procent gedaald naar 221 miljoen euro. Er was ook een operationeel verlies. 'De hele markt krimpt', zei CEO Bart Claes. 'Mensen geven minder geld uit aan kleding. Het aantal consumenten dat kleding in promotie koopt, stijgt.'

Eerder gaf Wouter Torfs, de CEO van Schoenen Torfs, aan dat zijn bedrijf in de afgelopen maanden uitsluitend groeide dankzij zijn webwinkel. De fysieke winkels groeien niet meer. Ook Belgische ketens als Bristol (ex-Shoe Discount) en e5 Mode zitten in de problemen door de opkomst van goedkope ketens en webwinkels.

De broers Appelstein proberen het tij bij LolaLiza te keren. 'We hebben onze aankoopdienst hervormd', zegt Henri Appelstein. 'We kunnen nu sneller kleding inkopen en zo meteen reageren op nieuwe trends. Want tegenwoordig geldt: als mensen iets leuks zien, willen ze het meteen kunnen kopen.'

Daarmee neemt LolaLiza de mentaliteit over van ketens zoals H&M en Zara. Die lanceren verschillende keren per jaar nieuwe kleding, om klanten bij bijna elk winkelbezoek iets nieuws te kunnen voorschotelen.

Lage prijzen

Ook qua prijszetting kijkt LolaLiza naar de goedkope buitenlandse ketens. 'We spiegelen ons qua prijs aan H&M en Zara', zegt Appelstein. 'We willen kwaliteit aanbieden aan een lage prijs. Maar zo laag als Primark gaan wij niet.'

Schermvullende weergave LolaLiza verkoopt kleding voor vrouwen. ©Dieter Telemans





Tegelijk willen hij en zijn broer LolaLiza ook groter maken om dankzij schaalvoordelen kosten te kunnen besparen. Enkele jaren geleden begonnen ze winkels te openen in Frankrijk en Nederland.

5% E-commerce Momenteel verkoopt LolaLiza net geen 5 procent van zijn kleding online.

De expansie van LolaLiza zet momenteel druk op het bedrijf, want nieuwe winkels openen kost geld. Dankzij de nieuwe verkooppunten steeg de omzet wel naar 99,7 miljoen euro. Al was dat amper meer dan de 98,3 miljoen euro van 2016.

'Onze tien Franse winkels zijn succesvol en groeiden vorig jaar met 5 tot 10 procent. In Nederland gaat het moeilijker. Twee winkels doen het goed en twee minder goed. We hebben onlangs al een Nederlandse winkel moeten sluiten. Het buitenland is een volledig andere markt. Je daar ontwikkelen vergt veel tijd.'

Ook andere Belgische ketens, zoals als JBC en Veritas, trokken naar het buitenland op zoek naar schaalvergroting. Maar ook dat leverde voorlopig weinig succes op.

Twee jaar geleden droomde LolaLiza ook van Duitse winkels. 'Die plannen hebben we voorlopig uitgesteld. Er zijn andere prioriteiten', zegt Appelstein.

Kleine webwinkel

Een van de prioriteiten is e-commerce. Momenteel verkoopt LolaLiza net geen 5 procent van zijn kleding online. Dat is weinig. 'Maar het is dubbel zoveel als vorig jaar en we denken onze onlineomzet dit jaar opnieuw te verdubbelen', zegt Appelstein.

Hij is in ieder geval een believer van online winkelen. 'Mensen willen kleding online kopen. Bovendien is een webwinkel een uitstekend publiciteitsmedium. Ik heb geen schrik van e-commerce.'