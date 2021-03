Belgische kledingwinkels van Pimkie failliet

De Franse kledingketen stelt in ons land 136 mensen tewerk in 24 winkels.

Het faillissement werd dinsdag uitgesproken door de rechtbank van Doornik. Pimkie heeft in ons land winkels in Brugge, De Panne, Hasselt, Ieper, Leuven, Lommel, Sint-Niklaas, Wijnegem, in en rond Brussel, in Charleroi, Mons en Louvain-la-Neuve.

'De aankondiging sloeg bij de 136 werknemers in als een bom. Er werden tijdens het sociaal overleg nooit signalen gegeven dat een faillissement nakend was', zegt vakbond ACV Puls. 'De lonen voor maart zijn niet betaald en de opzegvergoedingen worden afgewenteld op het fonds voor sluitingen.'

De lonen voor maart zijn niet betaald en de opzegvergoedingen worden afgewenteld op het fonds voor sluitingen. ACV Puls Vakbond

Doodsteek

Het was duidelijk dat de Belgische winkels niet buiten schot konden blijven in de reorganisatie van de Franse kledingketen. De groep, in handen van de familie Mulliez - een van de rijkste families van Frankrijk die ook eigenaar is van Krëfel, Auchan en Decathlon -, is al jaren op de sukkel. De pandemie betekent de doodsteek.

Eind vorig jaar werden de 75 Duitse winkels met 350 werknemers onder gerechtelijke bescherming geplaatst. In tegenstelling tot in ons land komt er in Duitsland - goed voor bijna 50 miljoen euro omzet - een herstructurering om een doorstart te maken. De jongste jaren werden daar al 35 winkels en een distributiecentrum gesloten. Eenzelfde verhaal in Spanje. De Duitse en Spaanse distributie werd uitbesteed aan de Noord-Franse logistieke speler Log's.