Belgische modegroep FNG sluit 50 Nederlandse winkels

234 jobs zijn in gevaar omdat de Belgische modegroep FNG 50 Steps- en Promiss-kledingwinkels sluit in Nederland. 'De Nederlanders winkelen almaar meer online. In België zijn zo'n grote winkelsluitingen niet aan de orde', zegt CEO Dieter Penninckx.

FNG - bekend van onder andere de kleding- en schoenwinkelketen Brantano - sluit zijn twaalf Promiss-winkels in Nederland. De keten heeft binnenkort alleen maar een webwinkel. Ook zusterketen Steps sluit een aanzienlijk deel van zijn winkels: 38 in totaal.

Steps en Promiss boeken de helft van hun omzet online. Dieter Penninckx CEO FNG

126 tijdelijke werknemers verliezen hun job. Ook de jobs van 108 vaste werknemers zijn in gevaar, maar FNG hoopt de helft van hen elders in het bedrijf een job te geven.

Locaties

FNG sluit de winkels omdat Nederlanders almaar vaker online winkelen. 'E-commerce is in Nederland nog belangrijker dan in België. Steps en Promiss boeken de helft van hun omzet online', zegt Penninckx. Hij verwacht dat die tendens zich voortzet en de getroffen winkels weldra verlieslatend zijn.

Nochtans zei Penninckx in het verleden altijd dat fysieke winkels belangrijk blijven. Webwinkels en stenen winkels versterken elkaar. Daar is hij nog altijd van overtuigd. 'Maar niet wat Steps en Promiss betreft. De winkels die we sluiten, liggen op weinig aantrekkelijke locaties.'

'Bovendien hebben we nog veel andere winkels in Nederland. Wie binnenkort online winkelt bij Steps en Promiss kan pakjes ophalen en terugbrengen via de winkels van de zusterketen Miss Etam.'

Buitenbeetjes

De werknemers van de andere FNG-ketens - onder wie die in België - hoeven zich volgens Penninckx geen zorgen te maken. 'Grote winkelsluitingen zijn hier niet aan de orde. Bij onze andere ketens is de combinatie tussen stenen winkels en e-commerce nog steeds succesvol.'