Belgische ondernemers stappen in orchideeënkweek

Smile Invest, het investeringsfonds rond captain of industry Urbain Vandeurzen en een 40-tal families, neemt een minderheidsbelang in het Gentse Microflor, een producent van 40 miljoen orchideeën per jaar.

Was de orchidee 20 jaar geleden nog een exclusieve bloem voor de gegoede bloemenliefhebber, vandaag is ze, vooral in West-Europa, een volumeproduct dat je in supermarkten al voor 5 euro koopt. Daar had het familiebedrijf Microflor uit Lochristi een hand in. ‘De orchidee is wereldwijd de meestverkochte kamerplant’, zegt Febe Floré (40), die sinds twee jaar aan het hoofd staat van Microflor, de derde veredelaar en vermeerderaar van orchideeën ter wereld.

Elk jaar verkoopt Microflor 40 miljoen jonge orchideeën op een wereldmarkt van 140 miljoen stuks. Enkel twee Nederlandse bedrijven halen nog iets grotere aantallen. De omzet van Microflor wil Floré niet kwijt, maar het gaat om enkele tientallen miljoenen euro’s.

Specialiseren

Microflor maakt deel uit van de Floré Group, een bedrijvengroep met een omzet van 120 miljoen euro. Er werken 250 mensen, van wie een 200-tal de bloemen verzorgen, verdeeld over de vestiging in Gent en in Slovakije.

Dubbelslag Behalve een minderheidsbelang in het Belgische Microflor neemt Smile Invest ook een meerderheid in Magnum Heating Group, de Nederlandse marktleider in verwarmingssystemen. Ook hier wil het fonds geen exact investerings- of omzetbedrag kwijt, maar de omzet draait rond ‘enkele tientallen miljoenen euro’s’. Magnum is de vijfde investering van het fonds met 350 miljoen euro onder beheer, na SmartSD, Rovers Medical, Oldelft Ultrasound en Microflor. ‘In tegenstelling tot Microflor, waar de jonge generatie het bedrijf leidt, ziet de bedrijfsleider van Magnum, die zijn pensioen nadert, geen opvolging door zijn kinderen’, zegt Thomas Dewever, managing partner bij Smile Invest. Magnum is gespecialiseerd in vloerverwarming in combinatie met een warmtepomp. ‘Sinds Nederland afscheid heeft genomen van gas zijn in nieuwbouw enkel nog warmtepompen toegelaten. Voor renovaties heeft het bedrijf een makkelijk te installeren kliksysteem. We zijn ervan overtuigd dat de Belgische markt die trend gaat volgen.’

Microflor wil specialiseren. Daarom zocht het vers kapitaal bij Smile Invest, het investeringsfonds dat ex-ondernemer Urbain Vandeurzen twee jaar geleden opzette en waarin 350 miljoen euro zit van een veertigtal ondernemende families. Hoeveel Smile Invest investeert, is onbekend. Het gaat om een minderheidsparticipatie.

‘Enerzijds groeit de markt voor orchideeën in Azië en Amerika jaar na jaar. Anderzijds vragen de mature markten in West-Europa nieuwe variëteiten met andere vormen en kleuren’, zegt Floré, die bio-ingenieur is en haar carrière begon bij de familiale voedingsgroep Vandemoortele. ‘Daarom willen we de plant sneller kweken dan de twee jaar van nu. Hoe sneller, hoe goedkoper. Omdat de plant de supermarkten en het transport ernaartoe moet overleven, moet ze ook sterker zijn. Tegelijk willen we niet dat een bloem al na twee weken dood is.’

Overnames

Die verbeteringen zijn enkel te realiseren door genetische aanpassen, te vergelijken met de biotech in voedingsgewassen. Onderzoeksprogramma’s duren vijf tot acht jaar. Vijf van de 50 onderzoekers zijn doctorandi, met een diepgaande kennis van plantengenetica.