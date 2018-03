Belgische onlineverkopen boven 10 miljard euro

Dat blijkt uit een studie van BeCommerce , de Belgische vereniging van onlinehandelaars. Het aandeel van online uitgaven in het totale consumptiepakket steeg van 16 tot 17 procent.

8,4 miljoen Belgen winkelden minstens één keer online. Alles samen was dat goed voor 87 miljoen online shoppingtrips, wat betekent dat de gemiddelde online aankoop een waarde heeft van 116 euro.

Vliegtuigtickets , hotelovernachtingen, concerttickets en pakketreizen zijn het populairst bij online shoppers, als percentage van de totale uitgaven in de respectievelijke categorieën. Intussen wordt al 86 procent van de vliegtickets en hotels online geboekt. Speelgoed is een groeier, met al een online marktaandeel van 30 procent.

Opmerkelijk is dat het aantal online bestellingen van voeding nog relatief laag is, maar aan een opmars bezig is. Die tekenen nu voor 1,4 procent van de totale voedselconsumptie.