Belgische shoppers vallen voor Chinese kortingendag

De Chinezen kopen dit weekend massaal cadeautjes in winkels en vooral webwinkels. De ludieke vrijgezellenfeestdag Singles’ Day staat bij ons voor een doorbraak.

Alibaba verwacht maandag voor een duizelingwekkende 37 miljard dollar spullen te verkopen via zijn webwinkels. Dat is meer dan de 30 miljard die de Chinese internetreus op 11 november 2018 inzamelde bij zijn Chinese klanten.

37 miljard Alibaba verwacht maandag voor een duizelingwekkende 37 miljard dollar spullen te verkopen via zijn webwinkels.

11 november is in China Singles’ Day: het grootste shoppingevent van het jaar. Talloze andere Chinese webwinkels pakken die dag ook uit met kortingen. Daarmee steken ze vrijgezellen een hart onder de riem. Mannelijke singles worden wel eens gestigmatiseerd in de Chinese maatschappij. Elk jaar mogen ze zich op de ludieke feestdag schaamteloos verwennen door ongebreideld te shoppen. Ze vieren dat ze alweer een jaar doorstaan hebben met de herhaalde vraag ‘En, heb je nog geen vriendje/vriendinnetje?’

Kortingen

In onze contreien groeit Singles’ Day. De webwinkel Bol.com, de elektroketen Media Markt en de speelgoedketen Dreamland geven dit weekend kortingen. Ook de webwinkel van de supermarktketen Carrefour doet mee.

Toch zijn die webwinkels in de minderheid. ‘In onze contreien is Singles’ Day nog geen groot fenomeen’, zegt Els Breugelmans, een winkelexpert van de KU Leuven. ‘Winkels en webwinkels zetten hier meer in op gelijkaardige fenomenen als Black Friday en Cyber Monday. Die zijn wel erg bekend.’ Die uit Amerika geïmporteerde kortingendagen op 29 november en 2 december waren tot voor enkele jaren onbekend in onze streken, maar braken de voorbije twee jaar door.

Rijk worden winkels en webwinkels niet door aan de kortingendagen deel te nemen. Ze hopen er klanten mee weg te snoepen bij de concurrentie, maar op sectorniveau bekeken kopen klanten niet meer dan vroeger. Bovendien ligt de winst per verkocht product lager door de kortingen. ‘Maar omdat klanten weten dat ze hun cadeautjes op die dagen goedkoper kunnen kopen, kan je er als winkelier niet onderuit’, zegt Breugelmans. ‘Als je niet meedoet, verlies je klanten aan wie wel meedoet.’

Opvallen

Daarom springen bedrijven als Bol.com en Media Markt op de kar van de kleinere Singles’ Day, zegt Breugelmans. ‘Doordat ze vooroplopen, vallen ze op. Maar hoe meer winkels en webwinkels meedoen, hoe meer andere concurrenten volgen. Wellicht zal Singles’ Day ook bij ons doorbreken, zoals dat gebeurde met Black Friday.’

Bij Bol.com valt te horen dat Singles’ Day kleiner is dan Black Friday. ‘Maar het wordt populairder’, zegt woordvoerder Roos Franssen. Een jaar geleden lag de verkoop 70 procent hoger dan in 2017. ‘Toen organiseerden we Singles’ Day voor het eerst in België.’ Dit jaar geeft Bol.com ook in de zeven dagen voor Singles’ Day en Black Friday kortingen. ‘Zo willen we de drukte rond Sinterklaas en Kerstmis beter spreiden’, zegt Franssen. Bol.com boekt 25 procent van zijn jaaromzet in november en december.