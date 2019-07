Belgische speelgoedgroep verdubbelt door overname in Nederland

De Belgische speelgoedwinkelketen ToyChamp verdubbelt in omvang na een overname in Nederland. ‘Ja, webwinkels veranderen de sector. Maar winkels met een groot aanbod en voldoende actie zijn succesvol.’

Na dagen van geruchten was vrijdag de kogel door de kerk: de familie Nolmans neemt via haar speelgoedwinkelketen ToyChamp zeven grote winkels over van de concurrent Intertoys in Nederland.

Je hoort vaak: online maakt alles kapot. Maar dat is niet zo. Koen Nolmans CEO en eigenaar ToyChamp

‘Normaal openen we op eigen kracht twee nieuwe winkels per jaar, maar nu gaat het in één klap snel’, zegt CEO en eigenaar Koen Nolmans. ‘Een jaar geleden hadden we 16 winkels in België en Nederland, vandaag 26: zeven via de Nederlandse overname en drie winkels hebben we onlangs zelf geopend. Onze omzet verdubbelt net niet door de overname.’ Hoe groot de omzet is, wil hij niet kwijt. ‘Pour vivre heureux, vivons cachés’, klinkt het. Geconsolideerde financiële cijfers zijn nergens te vinden. ‘Maar we groeien elk jaar’, beweert de CEO.

De Nolmansen verkopen al sinds 1989 speelgoed. In 2000 verkochten ze hun zes Nolmans-winkels aan de winkelgroep Mitiska. ‘Maar al snel begon het te jeuken en wilden we er opnieuw aan beginnen’, zegt Nolmans. In 2001 openden hij en zijn twee broers Wim en Frank in korte tijd vijf ToyChamp-winkels. ‘Allemaal in Nederland, want in België mochten we geen speelgoed verkopen door een niet-concurrentiebeding.’ De drie broers riepen de hulp in van een Nederlandse investeerder, die intussen uit het bedrijf verdwenen is.

Sinds 2004 zijn er ook winkels in België. Vorig jaar investeerden de Nolmansen 5 miljoen euro in een nieuw distributiecentrum in Genk. Het is 20.000 m² groot, drie keer omvangrijker dan het oude. ‘We willen er onze toekomstige groei mee opvangen’, zegt Nolmans. Investeringen betaalt het bedrijf met eigen middelen. ‘ToyChamp is volledig in handen van de familie en we keren geen dividend uit.’

Alles kapot

De keten heeft wel een webwinkel, maar draait vooral op zijn grote winkels in de rand van de stad. Is dat geen gedateerd businessmodel? ‘Belg keert speelgoedwinkel de rug toe’, kopte De Tijd in maart nog. 41 procent van het geld dat Belgen in 2018 aan speelgoed besteedden, gaven ze uit via webwinkels. Een jaar eerder ging het nog om 30 procent.

‘Je hoort vaak: online maakt alles kapot, maar dat is niet zo’, zegt Nolmans. ‘E-commerce verandert de winkelstraat, maar stenen winkels slaan nog altijd aan. Wij groeien met onze grote winkels. Daarin hebben we een groot aanbod, waardoor het voor klanten de moeite loont langs te komen. En kinderen kunnen er speelgoed uittesten. De mens is een fysiek wezen en wil dingen vasthouden.’