Belgische speelgoedketen Maxi Toys in Portugese handen

De Portugese investeringsmaatschappij Green Swan neemt de speelgoedketen Maxi Toys over van de Nederlandse winkelgroep Blokker. Maxi Toys heeft zijn hoofdkantoor en magazijn in België en heeft de Belg Alain Hellebaut als CEO.

Er werken 1.100 mensen in de 170 winkels in Frankrijk, België, Zwitserland en Luxemburg. Het bedrijf boekte in 2017 250 miljoen euro omzet.

Twee jaar gezocht

Green Swan zegt dat het Maxi Toys wil uitbreiden. Het fonds nam vorig jaar al de Spaanse en Portugese winkels van de Amerikaanse speelgoedketen Toys 'R' Us over.

'Verwacht wordt dat de synergie met de speelgoedactiviteiten van Green Swan zal resulteren in schaalvoordelen en innovatie die Maxi Toys versterken', klinkt het in een persbericht van Blokker en Green Swan.

Het is niet duidelijk of de keten winst of verlies maakt. Het bedrijf wil geen financiële gegevens vrijgeven. De jongste jaren herstructureerde Maxi Toys. De 27 Italiaanse winkels gingen dicht en van de 1.650 werknemers in 2017 blijven er nog 1.100 over.