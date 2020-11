Belgische winkels welkom bij Zalando

Belgische modewinkels kunnen hun kleding vanaf volgend jaar verkopen via de webwinkel van Zalando. 'Deelnemende winkels hebben alleen internet en een printer nodig.'

Een kledingwinkel uit een klein Vlaams dorp kan binnenkort via Zalando kleding versturen naar klanten uit Italië, Polen, Denemarken of een van de andere 17 landen waarin de Duitse webwinkel actief is. Dat komt omdat Zalando volgend jaar zijn 'connected retail'-platform lanceert in België.

De winkeliers sturen de pakjes op vanuit hun winkel. Sarah Thomas Woordvoerster Zalando

'Winkels kunnen zich erbij aansluiten en hun producten tonen op onze webshop', zegt Zalando-woordvoerster Sarah Thomas. 'Vervolgens kunnen onze klanten de kleding of schoenen kopen. De winkeliers sturen de pakjes op vanuit hun winkel. Elke modewinkel kan in principe meedoen, want je hebt alleen internet en een printer nodig.' Zalando verdient eraan omdat de winkels en winkelketens een deel van de aankoopprijs moeten afstaan aan de webwinkelreus.

Zalando heeft nog geen deals gesloten met Belgische winkels. 'We gaan de gesprekken nu beginnen.' In het buitenland is Zalando al actief met het platform.

LolaLiza

Op een andere manier werkt Zalando al wel samen met Belgische modeketens. LolaLiza stuurt bijvoorbeeld al geruime tijd kleding naar de Zalando-magazijnen. De Duitsers verkopen ze door.