Bernard Arnault steekt kleding Rihanna in de diepvries (maar lingerie niet)

Het Franse luxehuis achter Dior zet de kledinglijn Fenty van zangeres Rihanna tijdelijk stop. LVMH gaat wel door met haar lingerie en cosmetica. Door corona kon de popster niet reizen naar de ateliers in Frankrijk en Italië.

Met veel tromgeroffel lanceerden LVMH, de luxegoederengroep van Europa's rijkste mens Bernard Arnault, en de Amerikaanse hiphopper Rihanna in 2019 de kledinglijn Fenty. Door Rihanna - een populaire beroemdheid met een grote aanhang op sociale media - kleding te laten ontwerpen hoopte LVMH meer aansluiting te vinden bij een jongere generatie.

Minder dan twee jaar later kondigen LVMH en Rihanna aan dat er voorlopig geen nieuwe Fenty-kleding komt. Het project staat on hold. De laatste Instagram-post dateert van 1 januari en volgens het modeblad WWD gaat de webwinkel Fenty.com binnenkort op zwart.

Parijs

'LVMH en Rihanna hebben samen beslist de activiteiten on hold te zetten in afwachting van betere omstandigheden', klinkt het in een mededeling.

We hadden met Fenty al succes, maar ook enkele artikelen die minder goed werkten. Jean-Jacques Guiony Financieel directeur

Een verwijzing naar het coronavirus. Dat is volgens het modehuis de reden voor de stopzetting. Rihanna woont in de Verenigde Staten, terwijl het hoofdkantoor van haar modelabel in Parijs ligt en de productieateliers in Italië. Rihanna reisde voor de coronacrisis van de VS naar Parijs en Italië om actief bezig te zijn met de creatie en de productie van de kleding.

LVMH liet de voorbije maanden tussen de lijnen door verstaan dat de Fenty-modelijn nog geen succes was. 'We zitten duidelijk in een opstartfase en moeten nog uitzoeken wat we exact moeten aanbieden. Dat is niet makkelijk. We hadden al succes, maar ook enkele artikelen die minder goed werkten', zei financieel directeur Jean-Jacques Guiony afgelopen oktober.

Cosmetica

LVMH en de hiphopster blijven samenwerken. Rihanna heeft onder de naam Fenty ook een cosmeticalijn en die blijft actief. Het zwaartepunt van de Fenty-cosmetica ligt in de VS en dus gooit corona geen roet in het eten. De lancering vier maanden geleden zou volgens ingewijden erg succesvol geweest zijn, met een omzet van intussen 30 miljoen dollar.

Daarnaast investeert LVMH in Rihanna's lingeriemerk Savage x Fenty. Dat doet LVMH via zijn investeringsfonds L Catterton. Daarin investeerde ook Arnault Holding, de holding van LVMH-eigenaar Bernard Arnault. L Catterton nam de leidersrol bij een recente kapitaalverhoging van 115 miljoen dollar bij Savage x Fenty.