Beruchte activist Elliott stapt in Ahold Delhaize

Paul Singer is de miljardair achter het activistische fonds Elliott.

Elliott, het Amerikaanse hedgefonds dat in handen van de miljardair Paul Singer is, neemt een belang van 3 procent in Ahold Delhaize.

Het belang, dat het fonds woensdag aankondigt in een persbericht, is tegen de huidige beurskoers ongeveer 900 miljoen euro waard. Ahold Delhaize is het moederbedrijf van de supermarktketens Delhaize en Albert Heijn, de drogisterijketen Etos en de e-commercereus Bol.com.

Elliott staat te boek als een van de belangrijkste activistische beleggers van Wall Street. Vorig jaar nam het een belang van ruim 2,5 miljard dollar in het Japanse Softbank, waar het aanstuurde op de inkoop van eigen aandelen om de beurskoers te boosten. Eerder deze week maakte het fonds een belang wereldkundig in de Duitse auto-onderdelenspecialist Hella.

Beursgang Bol.com

De instap in Ahold Delhaize heeft te maken met Bol.com. Het fonds geeft aan dat de waarde van de e-commercedochter te weinig te zien is in de koers van het beursgenoteerde bedrijf. Dat is al jaren een bezorgdheid van beleggers, die moeilijk kunnen inschatten wat de onderdelen van Ahold Delhaize waard zijn.

Het door tegenstanders als 'aasgierfonds' omschreven Elliott steunt de intentie van topman Frans Muller om een minderheidsbelang in Bol.com naar de beurs te brengen. De beursgang, die eerder deze week bekendgemaakt werd, is gepland voor de tweede helft van 2022 en staat centraal in het nieuwe groeiplan van Ahold Delhaize.

In een persbericht schrijft Elliott, dat 'de kracht en het potentieel' van Ahold Delhaize bejubelt, dat het 'uitkijkt naar het verderzetten van de constructieve dialoog' met het bedrijf. Een woordvoerster van Ahold Delhaize bevestigt aan Het Financieele Dagblad dat gesprekken plaatsvonden, 'op verzoek van Elliott'. Over de inhoud kan ze niks kwijt.

Nederlandse prooien