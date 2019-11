Betalen met uw vingerafdruk bij Carrefour

In verschillende Carrefour-supermarkten in Brussel kunnen klanten betalen via hun vingerafdruk. Het gaat om een proefproject.

Carrefour wil betalen zo gemakkelijk maken dat het letterlijk met één druk op de knop kan. De keten geeft in een select aantal winkels klanten de kans om te betalen via hun vingerafdruk. Het gaat om de uitbreiding van MyFinger, een project dat eerder dit jaar is opgestart, waarbij de vingerafdruk gelinkt werd aan een klantenkaart.

Het privacybeleid van Carrefour is GDPR-proof. Siryn Stambouli Woordvoerster Carrefour

Wie de supermarkt in de Froissartstraat, in het hart van de Europese wijk in Brussel, binnenkomt, kan via een scherm zijn vingerafdruk laten registreren en linken aan de gegevens van de Carrefour Bonus Card. Om te kunnen deelnemen aan het testproject is zo'n klantenkaart vereist.

Nu begint de keten ook een pilootfase om betaalgegevens te koppelen aan die vingerafdruk. Siryn Stambouli, de woordvoerster van Carrefour, benadrukt dat het om een prille fase gaat. 'We willen data verzamelen die we kunnen analyseren om later op grotere schaal aan de slag te gaan met vingerafdrukbetalingen. Voorlopig gaat het om een heel klein aantal klanten in een beperkt aantal winkels, waardoor nog geen resultaten duidelijk zijn.'

Wat gebeurt dan precies met die gegevens? Carrefour wijst naar zijn 'privacybeleid dat GDPR-proof is' - GDPR is een pakket met Europese dataregels - en waarin staat dat de data alleen gebruikt worden voor het bewuste programma en verwijderd worden na afloop van het pilootproject.