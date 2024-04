Beursgang moet Spaanse modereus Puig nog meer overnames brengen

Het beauty- en modemerk Carolina Herrera is een van de toppresteerders in de portfolio van Puig, de multinational uit Barcelona.

Puig, het familiebedrijf boven bekende merken als Paco Rabanne, Nina Ricci en Dries Van Noten, hoopt via een notering minstens 2,5 miljard euro op te halen.

De geplande beursintroductie van de mode-, beauty- en parfumgroep Puig op de beurs van Madrid krijgt stilaan vorm. De multinational uit Barcelona heeft bij de Spaanse toezichthouder officiële documenten ingediend, waarvan hij de krachtlijnen in een aparte IPO-tab op zijn website heeft gezet. Daaruit blijkt dat het Spaanse familiebedrijf via een notering minstens 2,5 miljard euro wil ophalen.

In een eerste fase worden voor 1,25 miljard euro nieuwe aandelen uitgegeven. Daarna zullen de huidige aandeelhouders in een tweede schijf eigen aandelen te koop aanbieden aan het brede publiek. Hoeveel ze willen verkopen, wordt niet gezegd, alleen dat het de bedoeling is nog eens minstens 1,25 miljard euro van de hand te doen.

Puig is in 1914 opgericht door Antonio Puig, vandaag is kleinzoon Marc de CEO. De eigenaarsfamilie is wel van plan de controle stevig vast te houden via de stemrechten. De familiale A-aandelen zullen goed zijn voor vijf stemmen, externe investeerders kunnen alleen inschrijven op B-aandelen met telkens één stem. Dat moet verhinderen dat luxereuzen als LVMH of Kering plots een publiek overnamebod zouden lanceren. Nu kan onmogelijk een overname gebeuren zonder eerst langs de familie te passeren. Opvallend is dat Marc Puig eerder liet verstaan dat hij de allerlaatste familiale CEO wordt.

Grootste nieuwkomer

Het is wachten op een concrete datum voor de beursgang en er is geen richtprijs geplakt op de uit te geven aandelen. Toch staat nu al vast dat Puig de grootste nieuwkomer wordt op de beurs van Madrid sinds de beursgang van het luchthavenbedrijf AENA in 2015.

Profiel Puig Opgericht: in 1914 door patriarch Antonio. Hij gooide het roer van zijn importbedrijf om door er een parfumproducent en -verdeler van te maken.

CEO: kleinzoon Marc Puig sinds 2004. Onder zijn impuls groeide het bedrijf uit tot een mode- en beautyconglomeraat dat eigenaar is van 14 merken, waaronder Paco Rabanne, Nina Ricci en Dries Van Noten.

Brutobedrijfswinst (2023): 849 miljoen euro.

Omzet: 4,3 miljard euro.

Nettowinst: 465 miljoen euro.

Hoofdsponsor: van de populaire zeilrace America's Cup.

De beursgang zou ook de grootste moeten worden van een bedrijf in het luxesegment sinds die van Ermenegildo Zegna in 2021. Mogelijk wordt Puig wel overtroffen door het Italiaanse Golden Goose, dat de komende maanden eveneens een beursgang plant. Sowieso toont de geplande notering van Puig eens te meer de dynamiek op de Europese markt voor beursintroducties die een sterke eerste jaarhelft kent, al verliep die niet voor elk bedrijf even succesvol.

Puig is niet de grootste of bekendste mode- en beautyreus. De geschatte waarde tussen 8 à 10 miljard euro is klein bier in vergelijking met rivalen als L'Oréal of Estée Lauder. Maar onder de waterlijn is de groep Puig vanuit haar hoofdkwartier in Barcelona uitgegroeid tot een internationale speler met 32 kantoren wereldwijd en verkoop in 150 landen. De brutobedrijfswinst (ebitda) bedroeg vorig jaar 849 miljard euro, 33 procent meer dan in 2022, op een omzet van 4,3 miljard. Die lag dan weer een vijfde hoger dan in 2022. Ter vergelijking: Zara-moeder Inditex was vanuit Galicië vorig jaar goed voor bijna 10 miljard euro brutobedrijfswinst op net geen 36 miljard euro aan verkopen.

De omvang van Puig vloeit in grote mate voort uit een vrij agressieve overnamepolitiek sinds 2012. Lange tijd draaiden de activiteiten rond de drie kernmerken Paco Rabanne, Nina Ricci en Carolina Herrera, maar vandaag is Puig een conglomeraat met 14 merken. Begin dit jaar nam het nog het Duitse cosmeticabedrijf Dr. Barbara Sturm over, de elfde deal in twaalf jaar. De voorbije jaren kocht het al Charlotte Tilbury, Byredo en de huizen van de ontwerpers Jean-Paul Gaultier en Dries Van Noten. De Belg die na verkoop aan Puig in 2018 creatief directeur bleef van zijn eigen label, kondigde recent zijn afscheid aan.

Licenties voor parfums

Belangrijk is dat Puig volledig eigenaar is van 95 procent van zijn merken, een compleet ander bedrijfsmodel dan het originele concept. Oprichter Antonio Puig, en na hem zijn vier zoons, maakte het bedrijf groot door onder licentie voor bekende merken parfums te maken.

Een belangrijke mijlpaal was in 1968 een licentiedeal voor het parfum van de Spaanse ontwerper Paco Rabanne, wiens modehuis Puig in 1987 helemaal overnam. Vorig jaar boekte Rabanne voor het eerst een omzet boven 1 miljard euro. Puig heeft ondanks de reconversie vandaag nog altijd de licenties op de parfums van Comme des Garçons en Christian Louboutin.

Mode en parfum blijven met 3,1 miljard omzet, bijna drie vierde van het totaal, de kern van het zakenmodel van Puig. Op ruime afstand volgen make-up (773 miljoen euro omzet) en huidverzorging (329 miljoen). Puig meldt in zijn jaarverslag dat het 11 procent van de markt in luxeparfums controleert.

