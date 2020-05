Beurswaakhond legt FNG op de rooster

De FSMA heeft vragen bij bepaalde overnames én over de jaarrekening van de modeketen boven Brantano & co. Intussen probeert FNG ook de impact van de coronacrisis te becijferen.

De notering van FNG werd maandagmorgen opgeschort. Gezien de alarmerende berichten rond de financiële gezonheid van het bedrijf (zie hieronder), was het voor beleggers bang afwachten met welk nieuws de modeketen naar buiten zou komen.

Dat nieuws is tweeërlei, vernam De Tijd. Enerzijds probeert FNG het effect van de coronacrisis te becijferen. Net als andere retailers moest de modeketen al haar winkels (Brantano, Fred & Ginger onder meer) sluiten tijdens de wekenlange lockdown. Dat zorgde voor een fors inknomstenverlies.

Anderzijds eist de beurswaakhond meer uitleg van het bedrijf, zowel over zijn jaarrekening als over bepaalde overnames dat het bedrijf realiseerde in 2018.

De notering van het aandeel zal opgeschort blijven zolang de FSMA die antwoorden niet gekregen heeft. De timing van die antwoorden? 'Zo snel mogelijk', luidt het bij FNG, dat momenteel niet over de betrokken informatie beschikt.

Opgeschrikt

Twee gebeurtenissen schrikten de FNG-beleggers de voorbije week op. Vorige zondag meldde FNG dat Dieter Penninckx niet langer CEO was. Hij kampt met gezondheidsproblemen. Operationeel directeur Manu Bracke volgde hem op.

's Anderendaags bleek uit oproepingen voor obligatiehouders dat de modeketen de eerstvolgende rentebetaling op haar schulden met een jaar wou uitstellen en aan diezelfde obligatiehouders vroeg om pas in 2024 in plaats van volgend jaar hun inleg terug te mogen betalen. Die vergadering is volgende week gepland. Dat - en het feit dat FNG met een torenhoge schuldenberg van meer dan 400 miljoen euro zit opgezadeld - deed twijfels rijzen over de overlevingskansen van FNG, die als retailer heel wat klappen kreeg door de coronacrisis.

Bovendien kwam FNG drie weken geleden met het nieuws dat het de publicatie van zijn jaarverslag van 2019 uitstelde. Daarom is het nog steeds niet duidelijk hoe de financiële toestand van het bedrijf was in het boekjaar dat ruim vijf maanden geleden eindigde. De vertraging was volgens het bedrijf te verklaren door het feit dat de auditwerkzaamheden 'langer duurden dan verwacht'.