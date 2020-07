Beurswaakhond maakt FNG-dossier over aan het gerecht

Op basis van dat onderzoek besliste het directiecomité van de FSMA een dossier over te maken aan de auditeur wegens een mogelijke inbreuk inzake marktmanipulatie. Daaronder wordt onder meer de verspreiding van informatie verstaan waardoor de koers van een financieel instrument op een abnormaal of kunstmatig niveau wordt gebracht.

Bezwarende inbreuken

Over welke aanwijzingen het gaat, is niet meteen duidelijk. De Tijd schreef eind juni dat de modegroep haar winst heeft opgekrikt door het onderwaarderen van voorraden bij zeker één overname.

Rooster

Begin mei werd bekend dat de FSMA vragen had over bepaalde overnames én over de jaarrekening van FNG over het boekjaar 2018.