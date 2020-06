Bijzondere ondernemingsraad bij FNG (Brantano)

Maandagmorgen organiseert de directie van modebedrijf FNG een bijzondere ondernemingsraad. De vakbonden vrezen een herstructurering bij het moederbedrijf van winkelketen Brantano.

De vergadering vindt plaats om 9 uur. Ze heeft betrekking op alle dochtermerken van FNG. De groep heeft onder andere Brantano, CKS, Claudia Sträter, Steps en Fred&Ginger in handen en is actief in België, Nederland en Scandinavië.

FNG Belgische modegroep die kleding verkoopt in haar eigen (web)winkels in België, Nederland en Scandinavië. Ze is via externe winkels ook actief in onder andere Duitsland en Spanje.

Bekend van de ketens Brantano, CKS en Fred & Ginger.

In 2003 opgericht door Dieter Penninckx, Anja Maes en Manu Bracke. Zij controleren 44 procent van het bedrijf.

Omzet (2019): 489,3 miljoen euro.

Aangepaste ebitda*: -6,6 miljoen euro.

Nettoresultaat: -292,1 miljoen euro.

3.000 personeelsleden, van wie 800 in België

'Om half tien brengt de directie het personeel op de hoogte van wat ze beslist heeft', zegt Sven De Scheemaeker van vakbond ACV Puls. 'We denken dat de directie zal aankondigen dat er een herstructurering komt of dat de banken het bedrijf langer de tijd geven om orde op zaken te stellen. Of allebei.'

Penarie

Het moederbedrijf van Brantano zit in de penarie omdat het een berg schulden opbouwde door de voorbije jaren enkele grote overnames te doen. Inclusief leaseschulden had FNG vorig jaar een schuldenberg van 734 miljoen euro.