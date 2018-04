Bio-Planet (Colruyt) trekt naar de stad

De bioketen van supermarktgroep Colruyt opent voor het eerst een winkel in het midden van de stad.

De biologische supermarktketen Bio-Planet opent begin mei een winkel in het noorden van Antwerpen, vlak bij het Museum aan de Stroom in de wijk Eilandje. Bio-Planet is een onderdeel van de beursgenoteerde Belgische supermarktgroep Colruyt .

Het is de eerste keer dat Bio-Planet een winkel opent in het midden van de stad. De huidige 27 winkels liggen in de rand van steden, aan drukke expreswegen.

Vegan

De stadswinkel zal alle 6.000 producten verkopen die een klassieke Bio-Planet ook verkoopt. Het gaat om bioproducten, maar ook bijvoorbeeld vegetarische en veganistische producten.

Colruyt wil nog meer Bio-Planets openen in de stad, maar dat zal traag gebeuren. 'Een Bio-Planet moet ook in de stads bereikbaar zijn met de auto, en met een oppervlakte van 600 vierkante meter zijn ze vrij groot', zegt verantwoordelijk directeur Jo Ghislain. 'De zoektocht naar geschikte panden is moeilijk.'

In de stad zal Bio-Planet meer concurrentie ondervinden dan buiten de steden. In Brussel zijn er bijvoorbeeld al zes winkels van de bioketen Färm. Ketens als Carrefour en Delhaize pakken in hun (buurt)winkels ook uit met een bio-assortiment.

Bio-Planet is - net als buurtwinkelketen OKay - een belangrijke groeipool voor de Colruyt-groep. Elk jaar wil het bedrijf minstens drie nieuwe biowinkels openen.

Onder druk

Door de groeiplannen is de keten verlieslatend. De omzet steeg in 2016 met 25 procent naar 122 miljoen euro, maar het nettoverlies lag met 4,8 miljoen euro wel dubbel zo hoog als in 2015.