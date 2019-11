‘Black Friday doet winkels das om'

Een parfumerie in het Britse Manchester kondigt grote kortingen aan. Het fenomeen van Black Friday is vanuit de VS naar heel Europa overgewaaid.

België is volledig in de ban van de promotiegekte van Black Friday. Voor de consument is het een feest. Maar niet alle winkeliers zijn enthousiast.

‘Ik ben volle bak tegen Black Friday’, zegt Lut Soens, gezicht en oprichtster van Suite, een winkel in Gent die kledij verkoopt van Belgische ontwerpers als Stephan Schneider, Jean-Paul Knott, Tim Van Steenbergen en Maison Margiela. ‘Uit principe. Ik begrijp al niet wat wij te maken hebben met iets dat overwaait vanuit de VS. En ik vind al die promoties niet correct tegenover klanten die het hele jaar zonder morren kwaliteitsproducten kopen en daar ook de prijs voor betalen. Het zijn zij, niet de koopjesjagers, die zorgen dat mijn winkel blijft bestaan.’

Overleven is moeilijk, zegt Soens. ‘Commercieel gezien zou ik ook moeten meedoen, maar ik vertik het. Braderij en promotie is mijn stijl niet. Een keer solden per jaar is voldoende.’

Soens ziet wel meer en meer zelfstandige collega’s overstag gaan voor al die promotiehypes, omdat het water hun aan de lippen staat. ‘Het voordeel is dat ik met Belgische ontwerpers werk en mijn kledij niet online te koop is. Maar ik merk wel dat het altijd lastiger wordt mensen te overtuigen dat bij een product een bepaalde prijs hoort’.

Boycot

Ook de eigenaar Bart Van Aken van Paard Van Troje, de grootste onafhankelijke boekhandel in Vlaanderen, boycot Black Friday. ‘Mensen krijgen op den duur de indruk dat alles aan bodemprijzen te koop is, maar dat is niet zo. Er bestaat zoiets als de economische realiteit. Ik moet huishuur en acht man personeel betalen, en investeer 300.000 euro in een vaste voorraad boeken. Dan is er geen geld meer over voor Black Friday.’

Dat geldt voor de meeste zelfstandigen, zegt Van Aken. ‘Ik zie hier een tram passeren met reclame voor een slijpschijf die afgeprijsd wordt van 60 naar 30 euro. Dat geeft mensen het gevoel dat ze voortdurend te veel betalen. Dat is niet zo. Wij zetten ons af tegen die wegwerpmaatschappij’.

De boekhandelaar wordt amper door Black Friday getroffen omdat voor boeken een vaste prijs bestaat, in elk geval voor boeken van minder dan zes maanden oud. ‘De mode- en elektronicasector zijn de grootste slachtoffers’, zegt Van Aken, die jaarlijks 100.000 boeken verkoopt en winst boekt. ‘Mensen wachten constant een of ander koopjesmoment af. De juiste maten en kleuren zijn er toch altijd. Winkeliers die voortdurend de promotiedagen volgen, delven hun eigen graf. De consument krijgt het gevoel dat het altijd wel koopjes zijn. Ook al gaat het vaak om nepsolden, omdat sommige winkeliers voor de koopjesperiode vaak de prijzen nog even verhogen’.

Nefast voor winkelier

In ons land maken sommige onlineverkopers reclame met kortingen op de adviesprijs. Dat is de prijs die de producent suggereert. Als consument weet je daar niets mee. Brits onderzoek wees onlangs uit dat 87 procent van de Black Friday-koopjes voor dezelfde prijs of zelfs goedkoper werden verkocht in andere periodes.