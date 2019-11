Bliksemstart voor Alibaba op Singles' Day

11 november is in China een 'feestdag'. Met Singles' Day vindt het grootste shoppingevent van het jaar plaats. Webwinkels pakken dan uit met aanzienlijke kortingen op heel wat producten om vrijgezellen een 'hart onder de riem' te steken. Het initiatief ontstond om tegengewicht te bieden aan Valentijnsdag.

Onder meer voor de Chinese internetreus Alibaba is de 'vrijgezellenfeestdag' een hoogtepunt. De groep verwacht dit jaar zowat een half miljard shoppers uit alle hoeken van de wereld 'over de vloer' te krijgen om met korting een iPhone, koelkast of pakweg cashewnoten op de kop te tikken.