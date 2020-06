Bloedrode cijfers voor FNG (Brantano) in 2019

De modeketen FNG slikte in 2019 een verlies van bijna 300 miljoen euro en haar financiële schulden lopen op tot 734 miljoen. Achter dat verlies schuilen enkele schimmige transacties met derden in Azië. De cijfers houden nog geen rekening met de coronacrisis. De vraag is hoe FNG deze situatie kan overleven.

De obligatiehouders van FNG krijgen donderdag een stand van zaken van FNG. Sommigen onder hen moeten ook stemmen over een uitstel van betaling voor de modeketen. Die vraagt ook hun akkoord voor een zogenaamde ‘standstill’, een periode van zeven maanden respijt.

De financiële situatie die FNG hen gaat voorleggen is niet benijdenswaardig, integendeel. 'FNG is net als RSC Anderlecht de coronacrisis, een storm van windkracht 10, ingevaren met een lekkend sloepje', verwoordt een waarnemer het. De jaarcijfers moeten nog het groen licht krijgen van een bedrijfsrevisor.

Lucht

De groep boven ketens als Brantano, CKS en Fred&Ginger slikte in 2019 een nettoverlies van 292 miljoen euro - of zo'n 26 euro per aandeel - tegenover een nettowinst van 11,5 miljoen het jaar ervoor. Dat is grotendeels te wijten aan het feit dat FNG bijna 200 miljoen 'lucht' uit de balans moest schrijven. Ontastbare activa zoals de goodwill die betaald is bij de reeks overnames van ex-CEO Dieter Penninckx en de merken worden na een kritische toets fors in waarde verminderd.

De waardeverminderingen op merknamen bedragen 63,5 miljoen euro, die op klanten en leveranciersbestanden 42,2 miljoen en de waardeverminderingen op software 8,1 miljoen. FNG moest ook 80 miljoen waardeverminderingen doorvoeren op goodwill (de meerprijs die bij overnames betaald wordt bovenop de boekwaarde van het doelwit, red.).

FNG is net als RSC Anderlecht de coronacrisis - een storm van windkracht 10 - ingevaren met een lekkend sloepje. Een anonieme waarnemer.

Door die waardevermideringen smelt het eigen vermogen met 90 procent, van 343 naar 35 miljoen euro of iets meer dan 3 euro per aandeel.

Maar ook vóór de monsterafboekingen dook de brutobedrijfswinst in het rood (-6,6 miljoen euro), onder meer als gevolg van fors oplopende voorzieningen voor probleemkredieten. Uit de jaarresultaten – die maandenlang op zich hebben laten wachten – blijkt namelijk dat FNG een provisie voor de 'dubieuze debiteuren' heeft moeten aanleggen van 94 miljoen euro.

FNG's omzet steeg weliswaar met 3,7 procent naar 489 miljoen euro, maar dat is enkel te danken aan de overname van de Nederlandse schoenengroothandel Henkelmann en de Scandinavische modegroep Ellos, die FNG in november vorig jaar kocht. Zonder die overnames ging de verkoop met 5,3 procent achteruit. An sich al dramatisch in een sector met flinterdunne marges.

734 miljoen euro Schuldenberg Inclusief de leaseschulden heeft FNG een schuldenberg van 734 miljoen euro. Dat is twintig keer het eigen vermogen.

Maar daar houdt het niet op. Want FNG meldt ook nog dat er sprake is van 'een aantal complexe en internationale transacties waarover nog onduidelijkheid bestaat en die verder worden onderzocht.’ Daarvan ontbreken de onderliggende stukken, zijn ze onvolledig of onduidelijk of is de economische rationale ervan onduidelijk, klinkt het in het persbericht van FNG. Lees: het voormalige management maakte er een zootje van. Dit lijkt een van de problemen te zijn waarover de beurswaakhond FSMA eerder al struikelde.

Schuldenberg

FNG plakt voor het eerst ook een cijfer op zijn schuldenberg. Inclusief de leaseschulden - die door de invoering van de boekhoudnorm IFRS16 bij de financiële lasten moeten gezet worden – bedraagt hij 734 miljoen euro. Dat is twintig keer het eigen vermogen.

De schulden aan banken en obligatiehouders bedragen een half miljard euro. Daarvan is bijna de helft verschuldigd aan de banken (245 miljoen) en het overgrote deel van de rest aan obligatiehouders (232 miljoen) – zij het op de lange termijn. De forse stijging ten opzichte van de schulden heeft voor 171 miljoen te maken met de overname van Ellos eind vorig jaar. Daarnaast stegen de bankschulden met 44 miljoen euro.

FNG stelt dat het meer toelichting zal geven bij de cijfers in het jaarverslag dat begin juli moet verschijnen.

Coronacrisis

Met deze barslechte cijfers trok FNG de coronacrisis in. Door de sluiting van haar winkels kreeg de modegroep ook dit jaar nog klappen.

Zoals bekend vraagt ze via een zogenaamde standstill zeven maanden respijt vraagt aan haar obligatiehouders. FNG smeekt hen ook om geduld uit te oefenen wat de rentebetalingen betreft. Dat toont nog maar eens aan in welke mate de modeketen met de rug tegen de muur staat.

Eind april kreeg FNG alvast een noodkrediet van 20 miljoen euro van een groep banken. Wat ze daarvoor als borg gaf, is niet bekend. FNG vraagt hen net als aan de obligatiehouders extra tijd om orde op zaken te stellen.

Weggevaagd

FNG wil snel een reddingsplan op poten zetten. Het wil zich concentreren op een verdere digitalisering van haar activiteiten, 'waarbij volledig wordt ingezet op een kruisbestuiving tussen de verschillende onderdelen van de groep en gekozen wordt voor digital first strategie.'