Blokker beslist in januari over lot Belgische winkels

Blokker bekijkt volgende maand of er in België opnieuw winkels sluiten en jobs verloren gaan. Sinds 2014 maken de Belgische winkels verlies. Er werken nog zo'n 670 mensen bij Blokker België.

De kans bestaat dat er in België opnieuw Blokker-winkels sluiten. Dat geeft CEO van de keten aan in de Nederlandse krant De Telegraaf. 'We sluiten geen winkels (in Nederland, red.). België is wel een probleem. In januari gaan we dat evalueren,' zegt hij.

Aan De Tijd wil Witteveen geen verdere informatie geven over de plannen voor België. 'Dat doen we pas wanneer er meer te melden valt', klinkt het op het Nederlandse hoofdkantoor van Blokker.

Al jaren gaat het slecht met de Belgische Blokker-winkels. In 2017 was de vorige sanering. Toen deden 63 winkels de deuren dicht en gingen 230 jobs verloren.

Vorig jaar daalde de Belgische verkoop met 31 procent naar 60 miljoen euro. De keten maakte 4,6 miljoen euro bedrijfsverlies.

Geen renovatie

In de afgelopen jaren reed Blokker België een grillig parcours. Directeurs wisselden elkaar af en de keten lanceerde herhaaldelijk vernieuwde testwinkels, maar tot grote renovaties van de 123 overblijvende Belgische winkels kwam het niet.

In de zomer nog kondigde Blokker een test aan met een nieuw winkelconcept. In Leuven ging toen een kleinere stadswinkel open. 'We evalueren de Leuvense winkel in oktober', zei de Belgisch directeur Geert Kampschoër toen. 'Als we er de verwachte omzet en winstmarge halen, zullen we in steden stapsgewijs een reeks van die winkels uitrollen.'

Even voordien had Kampschoër de vernieuwingsplannen van zijn voorgangers stopgezet. 'Ik heb beslist de verbouwingen van de Belgische winkels stop te zetten tot we beter weten welke richting we uit willen', zei hij. Op de vraag hoe het nieuwe winkelconcept presteert, gaf Blokker geen antwoord.

Onbegrijpelijk

Hij was erg kritisch voor hoe zijn bedrijf België had aangepakt. 'Alle ideeën en producten werden een op een vanuit Nederland naar België gekopieerd, zonder rekening te houden met de Belgische context. Onbegrijpelijk, vind ik.'

Terwijl het in België moeilijk gaat, boeken ook de Nederlandse winkels al jaren verlies. Blokker sloot ook in Nederland winkels en stootte zijn zusterketens af.

De familie Blokker verkocht zijn bedrijf afgelopen lente aan CEO Michiel Witteveen. Die moest naar verluidt niets betalen, maar kreeg daarentegen 250 miljoen euro van de familie om het bedrijf voort te zetten.

In de komende dagen maakt het Nederlandse moederbedrijf zijn resultaten voor 2019 bekend. De Nederlandse krant NRC Handelsblad vroeg Witteveen enkele dagen geleden of zijn bedrijf het slechter deed dan in 2018, toen er 344 miljoen euro verlies was. Daarop antwoordde de topman: 'Nee, maar niet veel beter.'