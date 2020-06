Blokker-eigenaar snapt staatssteun voor Hema niet

'Waarom moet de Nederlandse belastingbetaler opdraaien voor een bedrijf dat leeggeharkt is door private equity?', zegt Blokker-eigenaar Michiel Witteveen.

Mag de noodlijdende winkelketen Hema - ontstaan als de Hollandsche Eenheidsprijzen Maatschappij Amsterdam - in Den Haag aankloppen voor staatssteun? Dat debat woedt op dit ogenblik in Nederland.

Voor Michiel Witteveen, eigenaar van de Blokker-keten die eveneens verschillende herstructureringen achter de rug heeft, is het antwoord duidelijk 'neen', zegt hij in gesprek met Het Financieele Dagblad. 'Hema is een prachtig bedrijf met 9.000 werknemers in Nederland, maar hun expansieplannen zijn vooral gericht op Mexico. Waarom moet de belastingbetaler daaraan meebetalen. Waarom moeten zij ervoor opdraaien dat Hema is leeggeharkt door private equity?'

Waarom kan Hema-eigenaar Marcel Boekhoorn niet zelf bijtappen als het even lastig wordt? Hij is zelf miljardair Michiel Witteveen Blokker

Witteveen vervolgt: 'Waarom kan eigenaar Marcel Boekhoorn niet zelf bijtappen als het even lastig wordt? Hij is zelf miljardair.'

Blokker is net als Hema in Nederland de hele crisis opengebleven en vroeg geen werktijd- of huurkorting aan, preciseert Witteveen. Alleen als hij verplicht had moeten sluiten was die aanvraag er gekomen. 'Dan was het buiten onze macht geweest.'