‘Blokker heeft in België serieuze fouten gemaakt'

‘In Belgische winkels verkochten we het Nederlandse Monopoly. Onbegrijpelijk!’ De Nederlander Geert Kampschoër, sinds februari CEO van Blokker België, legt de vinger op de wonde bij de lancering van een nieuw winkelconcept in Leuven.

‘België was de voorbije vier à vijf jaar een verweesd kind bij Blokker. Er zijn echt serieuze fouten gemaakt.’ Na vier maanden als CEO van Blokker België fileert de Nederlander Geert Kampschoër de mismeestering van de Belgische poot van de zieltogende keten, die onder druk van e-commerce en prijsbrekers à la Action al jaren verlies maakt.

‘Wat mij de voorbije maanden het meest verwonderde, is dat Blokker zich in België manifesteerde als een Nederlands bedrijf’, zegt Kampschoër, die in februari CEO werd van Blokker België. ‘Alle ideeën en producten werden een op een vanuit Nederland naar België gekopieerd, zonder rekening te houden met de Belgische context. Onbegrijpelijk, vind ik. Ik geef u één voorbeeld: het Nederlandse Monopoly, met de Amsterdamse Kalverstraat, lag in de rekken van de Belgische winkels.’

Profiel Blokker België Omzet 2018 > 60 miljoen euro. (in 2017: 86,6 miljoen euro). Sinds 2014 > verlieslatend, over het precieze verlies in 2018 wil het bedrijf niets kwijt. Aantal werknemers > 670.

Om aansluiting te zoeken bij de Belgische consument besliste Kampschoër dat Nederland niet langer de inrichting van de winkels in ons land aanstuurt. ‘Sinds februari bepaalt de Belgische inkoopafdeling dat zelf. We willen weer meer oog hebben voor de verschillen tussen Belgen en Nederlanders. Historisch zien we dat Nederlandse klanten meer aandacht hebben voor elektro en huishoudproducten, de Belg heeft van oudsher meer interesse in alles wat met koken, tafelen, wonen en decoratie te maken heeft. Die verschillen willen we weer meer benadrukken in ons gamma en onze communicatie.’

U opende gisteren een nieuw winkelconcept in ons land, een kleine stadswinkel in hartje Leuven. Waarom?

Geert Kampschoër: ‘De voorbije jaren hadden we vooral vijftigplussers als klanten en bereikten we de groep 20- tot 50-jarigen niet meer. We willen met deze pilotstore inspelen op de trend van verstedelijking en nieuwe klanten aantrekken, die op wandelafstand wonen en geregeld over de vloer komen.’

Hoe verschilt de Leuvense pilotstore van de Blokker-winkels?

Kampschoër: ‘Met zijn 180 m² is hij ongeveer de helft kleiner dan de klassieke winkel. Met 2.500 artikelen is het aanbod de helft zo groot en anders samengesteld. Doorgaans is de verhouding tussen gebruiksartikelen, zoals een stofzuiger, en verbruiksartikelen, zoals afwasmiddel, 80-20 in een klassieke Blokker. In de pilotstore is dat 50-50 en zijn de artikelen kleiner.’

Komen er nog stadswinkels?

Kampschoër: ‘We evalueren de Leuvense winkel in oktober. Als we er de verwachte omzet en winstmarge halen, zullen we in steden stapsgewijs een reeks van die winkels uitrollen. Een cijfer kan ik daar niet op plakken. Als er nog bijkomen, wordt dat sowieso pas zichtbaar in 2020.’

Blokker heeft de voorbije jaren al meermaals aangekondigd de Belgische winkels te vernieuwen, terwijl die plannen niet altijd doorgingen. Weet Blokker België niet meer van welk hout pijlen te maken?

Kampschoër: (lacht) ‘Ik begrijp heel goed dat u zoiets zegt. Omdat het vanuit Nederland gestuurd werd, of soms niet, was het moeilijk te volgen. Ik heb beslist de verbouwingen van de Belgische winkels stop te zetten tot we beter weten welke richting we uit willen. Pas in de tweede helft van 2020 gaan we ermee door. We gaan onder meer de oppervlakte van sommige baanwinkels vergroten, tot 400 à 500 m². Het zal enkele jaren duren voor het hele Belgische winkelnetwerk vernieuwd is.’

Worden er nog Belgische winkels gesloten?

Kampschoër: ‘Nee. We houden vast aan de huidige 128 locaties. Al veranderen wellicht enkele winkels van locatie.’

De verkoop bij Blokker België daalt al jaren. Is er beterschap in zicht?

Kampschoër: ‘Sinds 2014 is de Belgische omzet met 40 procent gekelderd. Destijds bedroeg die nog zo’n 100 miljoen euro, vorig jaar 60 miljoen. Maar in 2018 is die daling gelukkig gestopt.’

Blokker België draait al jaren met verlies. Hoe diep ging u in 2018 in het rood?

Kampschoër: ‘Dat cijfer hou ik voor mezelf. Ik kan u wel zeggen dat we sinds 2014 jaar na jaar verlies maakten, omdat de omzet bleef dalen en de kosten gelijk bleven. Vorig jaar leden we in België evenveel verlies als in 2017. Ik ga ervan uit dat het dit jaar minder is.’