Blokker trekt zich terug uit België

De Nederlandse winkelketen Blokker verkoopt zijn 123 Belgische winkels aan een Nederlandse ondernemer. Die herdoopt ze tot 'Mega World'. De keten wordt een budgetketen in de stijl van Action.

De Nederlandse winkelketen Blokker vertrekt na 43 jaar uit België. De 123 winkels in ons land worden verkocht aan de Nederlandse ondernemer Dirk Bron. Die herdoopt Blokker tot Mega World. Alle winkels blijven open, schrijft Blokker in een persbericht.

Blokker-koper geen onbekende Dirk Bron, de nieuwe eigenaar van Blokker België, is geen onbekende in de Belgische winkelsector. In 2006 kocht hij de noodlijdende modeketen Superconfex. Hij wou de kledingketen voor het hele gezin ombouwen tot een verkoper van sport- en merkartikelen met 'dumpingprijzen'. Zijn plannen van toen lijken dus op die met Blokker België nu. Van die plannen kwam weinig in huis. Vlak na de overname moest Bron al zes van de vijftien winkels sluiten. Nadat het parket een onderzoek wegens mogelijke fraude begon, ging de keten failliet.

'Alle personeelsleden blijven aan de slag', zegt ACV-vakbondsman Marc Jacobs. 'Ze behouden ook hun loon. Vanaf eind mei worden de winkels omgebouwd.'

Mega World gaat 'partijenhandel' doen volgens een 'discountformule'. Dat betekent dat de keten ongeveer hetzelfde gaat doen als concurrent Action: producten die fabrikanten niet verkocht krijgen met korting inkopen en ze in de Mega World-winkels verkopen aan lage prijzen. 'Anders dan Action wil Mega World vooral merkartikelen verkopen', zegt Jacobs. Action verkoopt ook merkartikelen, maar ook heel wat witte producten.

'In de laatste vijf jaren hebben de omzet en resultaten van de Blokker-winkels in België en Luxemburg door de moeilijke marktomstandigheden in beide landen sterk onder druk gestaan', zegt huidig eigenaar Michiel Witteveen. 'Ondanks vele maatregelen zijn we er niet in geslaagd om deze ontwikkelingen te keren. Ongewijzigd verder gaan was door de opgelopen verliezen niet mogelijk.'

Al jaren verlies

Al sinds 2014 maakt Blokker België verlies (zie grafiek). De omzet daalt jaar na jaar. Vorig jaar kromp de verkoop met 31 procent tot 60 miljoen euro. Dat is de helft minder dan in 2011. Bij de vakbonden is te horen dat maar een handvol van de 123 Belgische winkels - twee tot acht - winst maakt. De nieuwe eigenaar Dirk Bron en zijn bedrijf Dutch Retail Group maken zich sterk dat ze de keten opnieuw winstgevend kunnen maken.

Blokker nam al eerder maatregelen in een poging het tij te keren, maar die brachten onvoldoende zoden aan de dijk. In 2017 verloren 230 Belgen hun job toen de Nederlandse keten 63 winkels op slot deed.

Vernieuwde winkels

Nadien verbeterde de situatie niet. De keten lanceerde verschillende testwinkels met nieuwe winkelconcepten. De bedoeling was een concept te vinden dat wel succesvol was en het door te voeren in alle winkels. Maar tot een grote uitrol kwam het niet.

Afgelopen de zomer zette Geert Kampschoër, de nieuwe directeur België, alle renovaties stil. 'Ik heb beslist de verbouwingen van de Belgische winkels stop te zetten tot we beter weten welke richting we uit willen', zei hij.

Ook verlies in Nederland

Blokker heeft ook winkels in zijn thuisland en ook daar maakt de keten verlies. De hele Blokker-groep zag de omzet in 2018 halveren naar 817 miljoen euro. Er was 344 miljoen euro verlies.

De problemen in Nederland verklaren mee de verkoop in België. 'Door de verkoop van Blokker België kan het management van Blokker Nederland zich volledig concentreren op de verdere verbetering van de performance van Blokker in Nederland.'