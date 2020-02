Blokker vangt bot met 'zes maanden gratis huur'

De nieuwe eigenaar van winkelketen Blokker wil zes maanden geen huur betalen aan zijn verhuurders. Die reageren misnoegd. 'Als Blokker vertrekt, vinden we wel andere huurders.'

Verbijstering bij de verhuurders van de 123 Belgische winkelpanden van Blokker. De winkelketen wil zes maanden geen huur betalen. Dat schrijft de Nederlandse ondernemer Dirk Bron hen in een brief.

Bron nam het verlieslatende Blokker België vorige week over. Binnenkort krijgen de winkels een nieuwe naam: Mega World.

Ik tracht 670 gezinnen boven water te houden. U voelt waar ik naartoe wil... Ik vraag van u een bijdrage. Dirk Bron Eigenaar Blokker België

Bron wijst er in de brief op dat de redding van Blokker een hele karwei wordt en dat ook de verhuurders een inspanning moeten doen. 'Ik tracht 670 gezinnen boven water te houden, maar staatssteun bijvoorbeeld hoef je niet te verwachten. U voelt waar ik naartoe wil... Ik vraag van u een bijdrage ten belope van een huurvermindering van zes maanden.'

Verbouwen

Bron wil die korting omdat hij de Blokker-winkels zal verbouwen tot gloednieuwe Mega World-vestigingen. 'Ze gaan dus een tijdje dicht en brengen niets op, maar ik moet wel personeel en huur blijven betalen.'

'Ik hou niet van passiviteit', schrijft hij voorts. 'Bij gebrek aan een antwoord binnen de drie weken ga ik ervan uit dat u definitief instemt.'

Vastgoedeigenaren kunnen nu meewerken, of hun pand over een jaar leeg terugkrijgen. Dirk Bron Eigenaar Blokker België/Mega World

Als de verhuurders niet ingaan op zijn wens, verlengt Bron het huurcontract niet. Hij heeft uitwijkmogelijkheden, zegt hij aan de Nederlandse krant Financieele Dagblad. 'Van de 69 winkels die Blokker in 2017 gesloten heeft, staan nog 67 leeg. De vastgoedeigenaars kunnen meewerken of hun pand over een jaar leeg terugkrijgen.'

Grote bedrijven als Retail Estates, Ascencio, Vastned Retail Belgium en Delestré verhuren aan Blokker. Ook veel particuliere verhuurders werken samen met de keten.

De Nederlandse ondernemersfamilie Blokker, die de keten in 1898 oprichtte, bezit volgens een woordvoerder 'een beperkt aantal' Belgische Blokker-winkelpanden. Ze heeft niets meer te maken met de Blokker-keten. De familie verkocht haar keten vorig jaar aan de Nederlandse ondernemer Michiel Witteveen, die de Belgische winkels vorige week doorverkocht.

Bedelbrief

26 miljoen euro verlies De Belgische winkels van Blokker maakten vorig jaar 26 miljoen euro verlies. Dat blijkt uit de brief die de nieuwe eigenaar Dirk Bron stuurde naar de eigenaars van de winkelpanden van de 123 Belgische winkels. Het illustreert dat de toestand bij Blokker vorig jaar verergerde. In 2018 maakte de keten maar 4,6 miljoen euro verlies. Eerder lieten de vakbonden al weten dat amper acht winkels winstgevend waren. Omdat Blokker zoveel verlies maakt, moest Bron geen overnamebedrag betalen. Hij krijgt daarentegen in schijven geld van de vorige eigenaar Michiel Witteveen. In ruil moet Bron garanderen dat de 670 werknemers van Blokker minsten een jaar lang hun job behouden. Ook Witteveen kreeg vorig jaar een 'bruidschat' toen hij Blokker overname van oprichtersfamilie Blokker. Hij zou toen volgens de Nederlandse media 250 miljoen euro hebben gekregen.

De verhuurders reageren koel op wat ze 'een bedelbrief van Blokker' noemen. 'We zijn altijd bereid te luisteren naar onze huurders', zegt Jan De Nys, CEO van Retail Estates. 'Maar als we dat soort vragen krijgen, willen we een onderbouwd businessplan zien. Dat hebben we nog niet gezien.'

'We hebben geen enkel belang om in te gaan op de vraag van Blokker', zegt Aurore Anbergen, de woordvoerder van Ascencio. 'We verhuren één pand aan Blokker en dat is erg succesvol. Als Blokker vertrekt, vinden we snel een nieuwe huurder.' Ook Retail Estates zegt dat het snel nieuwe huurders vindt voor de negen panden die het (onder)verhuurt aan Blokker.

Ook andere bronnen zeggen dat ze niet geneigd zijn naar Bron te luisteren. 'Ook al omdat hij niet de garanties kan geven die de Blokker-groep ons vroeger gaf', zegt een bron. Voor particuliere eigenaars in kleine steden wordt het lastiger om nee te zeggen. Een nieuwe huurder vinden, is daar moeilijker.

Vertrekken

In het interview met het FD zegt Bron dat ook het personeel van Blokker België een nieuwe wind zal voelen waaien. Alles moet simpeler en goedkoper. 'Als ik zie wat hier allemaal zit aan marketing, assistenten en supplymanagers. Ik weet niet eens wat dat is.'