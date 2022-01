‘Bod van Auchan op Carrefour ligt weer op tafel’

Auchan bracht drie maanden geleden een eerste bod op Carrefour uit van 21,50 euro per aandeel, waarvan meer dan 70 procent in contanten en het saldo in aandelen van Auchan.

Deze keer is sprake van een hoger bod van 23,50 euro per aandeel, volledig in cash. Het aandeel van Carrefour, dat ook in ons land actief is, ging woensdag ruim 6 procent hoger naar meer dan 17 euro.