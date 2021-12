Bol.com en Coolblue leveren trager door Nederlandse lockdown

Bol.com, Coolblue en co. krijgen dan ook aanzienlijk meer bestellingen te verwerken. Ook de pakjesleveranciers worden tot het uiterste gedreven. PostNL verwacht de komende dagen ongeveer 2 miljoen pakketten per dag te verwerken. Dat is nog 18 procent meer dan de feestdagenpiek van vorig jaar, die ook al gekenmerkt werd door corona. Toen verwerkte PostNL 1,7 miljoen pakketten op het hoogtepunt.

Doorlopend monitoren

'We doen er alles aan om kerstcadeautjes zo snel mogelijk te leveren', zegt Bol.com-woordvoerster Tamara Vlootman. 'Mocht vertraging optreden, dan passen we de leverbelofte op onze webshop aan. We stemmen die continu af met de logistiekedienstverleners en bezorgdiensten waarmee we samenwerken. Beloven we dat we morgen leveren, dan kunt u ervan op aan dat dat effectief gebeurt. We adviseren onze klanten de actuele levertijden van de artikelen in de gaten te blijven houden.'