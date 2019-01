Bol.com opent Belgisch kantoor

De tien mensen die vanaf mei in het nieuwe Belgische kantoor van Bol.com werken, moeten Belgische bedrijven overtuigen hun producten via deze webwinkel te verkopen.

De helft van zijn 2,1 miljard euro omzet boekt Bol.com dankzij de 20.000 Belgische en Nederlandse handelaars die hun koopwaar op het platform aanbieden. Ze betalen per verkocht product een percentage van de aankoopprijs aan Bol.com.

Stimulans

'Ondernemers hebben de mogelijkheid om hun afzetmarkt fors te vergroten via het platform van Bol.com', schrijft het bedrijf in een persbericht. 'Hun assortiment wordt immers niet alleen beschikbaar voor Belgische klanten, maar ook voor miljoenen Nederlandse klanten. Dit zal een extra stimulans voor de Belgische retail betekenen.'

Bol.com is net als Albert Heijn en Delhaize een onderdeel is van de Nederlandse supermarktgroep Ahold Delhaize. De kantoren en de magazijnen van Bol.com bevinden zich tot nu in Nederland.