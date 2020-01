Bol.com verkoopt nu ook kleding

Voortaan verkoopt de Nederlandse webwinkel Bol.com in zijn thuisland en in België kleding. De webwinkel sloot akkoorden met kledingproducenten als ONLY en Jack&Jones. Maar ook met kledingwinkelketens als LolaLiza van de Belgische familie Appelstein en Claudia Sträter van de Belgische kledinggroep FNG. Ook het Nederlandse Zeeman verkoopt via Bol.com. De Duitse webkledingwinkel About You biedt eveneens kleding aan bij Bol.com.