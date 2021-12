Bol.com voert druk op PostNL en Bpost op met overname fietskoeriers

Binnenkort brengt Bol.com voor het eerst zelf pakketjes aan huis. Het e-commercebedrijf koopt de Nederlandse pakjesleverancier Cycloon en zijn 500 fietskoeriers. 'In 2025 willen we CO2-neutraal leveren, maar nog niet alle pakjesbedrijven zijn mee.'

Sinds Bol.com in 1999 van start ging, deed de Nederlandse webwinkel voor de levering van zijn producten een beroep op externe pakjesbedrijven als PostNL, DPD en Bpost. Dat tijdperk loopt ten einde, nu Bol.com de meerderheid van het Nederlandse pakjesbedrijf Cycloon koopt. Dat doet uitsluitend een beroep op fietskoeriers. Hoeveel Bol.com betaalt, blijft geheim.

De 500 koeriers van Cycloon leveren pakjes in 40 Nederlandse steden. In nog eens 20 steden is Cycloon actief via samenwerkingen met kleinere sectorgenoten. De koeriers zijn geen zelfstandigen, maar werken met een vast contract. Cycloon heeft bedrijven als H&M, Zara en Zalando als klant.

Naar België

Na de overname van Bol.com zijn er ook plannen om de Cycloon-koeriers naar België te brengen. 'We hebben contact met enkele Belgische kandidaat-partners', zegt Cyloon-directeur Marieke Snoek. 'Maar wanneer we van start gaan, is nog niet duidelijk.'

Wij willen CO2-neutraal leveren. Fietskoeriers zijn een deel van de oplossing. Vincent Weijers Operationeel directeur Bol.com

'Het is niet de bedoeling dat we al onze pakjes leveren via Cycloon', zegt Vincent Weijers, de operationeel directeur van Bol.com. 'Grote en zware producten blijven we met bestelwagens leveren. We leveren dagelijks zo veel producten dat we een beroep blijven doen op onze externe partners. Zeker buiten de steden, waar leveringen met de fiets niet mogelijk zijn.'

Bol.com heeft niet de ambitie een volwaardig koeriersbedrijf te worden, zegt Weijers. 'Dit is niet de eerste van meerdere overnames. De overname van Cycloon kwam er omdat ze in dit geval beter is dan een gewoon partnerschap. Door alleen maar samen te werken zou Cyloon te afhankelijk worden van ons. Daarom is het beter om samen met de bestaande aandeelhouders voort te gaan.' Nochtans zal Bol.com over vier jaar ook hun aandelen in handen krijgen.

Versnellen

Bol.com neemt Cycloon over omdat het wil dat in 2025 alle pakjes CO2-neutraal worden geleverd. 'Fietskoeriers zijn een deel van de oplossing, net zoals elektrische busjes', zegt Weijers.