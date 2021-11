Bol.com volgend jaar allicht naar de beurs

Ahold Delhaize overweegt een minderheidsbelang in zijn Nederlandse e-commercedochter Bol.com naar Euronext Amsterdam te brengen.

In dezelfde mededeling benadrukt Ahold Delhaize meteen dat de groep sowieso een meerderheidsbelang zal behouden en dat voor de lange termijn. Bijgevolg denkt CEO Frans Muller aan de notering van een minderheidsbelang in de tweede helft van 2022 op Euronext Amsterdam.

Versnelling omzetgroei

Op de beleggersdag laat Ahold Delhaize ook weten een versnelling van de omzetgroei te verwachten tussen 2023 en 2025. Ook hier speelt de internetomzet een belangrijke rol. Ahold Delhaize verwacht een verdubbeling van de onlineomzet in die periode. Tegen 2025 moet e-commerce bij Ahold Delhaize winstgevend zijn.

Onzeker klimaat

Vorige maand blies rivaal Coolblue zijn geplande beursgang in extremis af. De Nederlandse webwinkel moest met een geschatte beurswaarde van 3 tot 6 miljard euro één van de grootste beursdebutanten van Europa worden. Maar 'het onzekere marktklimaat' noopte CEO Pieter Zwart tot een andere beslissing. 'De huidige onzekerheid op de financiële markten maakt dat investeerders terughoudend zijn ten opzichte van beursgangen in de e-commerce', klonk het in een boodschap.