Bonden vermoeden fraude bij Mega World

De christelijke vakbond ACV Puls is naar het parket gestapt uit vrees voor fraude bij Mega World, de opvolger van de Belgische Blokker-winkels die aan de rand van de afgrond staat.

Net een week geleden had de Nederlandse ondernemer Dirk Bron, die de 123 voormalige Belgische Blokker-winkels in februari had overgenomen, al aangekondigd dat hij de WCO-procedure had aangevraagd voor opvolger Mega World. Die moet het bedrijf beschermen tegen zijn schuldeisers.

Een rechter van de ondernemingsbank is maandag naar de hoofdzetel in Lier getrokken om de boekhouding te controleren. Op basis van dat onderzoek wordt beslist of de vraag wordt ingewilligd.

670 werknemers Er werken 670 mensen bij Mega World.

Maar het verhaal krijgt nog een nieuwe wending nu de christelijke vakbond ACV Puls naar het parket is getrokken omdat de bond vermoedt dat er gefraudeerd is bij de Blokker-erfgenaam. Het parket van Antwerpen bevestigt dat er een dossier is ingediend maar wil niet verder ingaan op de inhoud daarvan. 'We zijn dat nu inhoudelijk aan het bekijken,' zegt een woordvoerder daar. Volgens de krant De Standaard zou er op twee manieren gesjoemeld zijn bij Mega World.

Geld naar Monaco

Allereerst zou het bedrijf de voorbije maanden hebben nagelaten aan de overheid verschuldigde bedragen zoals btw, socialezekerheidsbijdragen en belastingen te betalen. Het personeel zou enkel de nettolonen uitbetaald hebben gekregen. Die achterstallige bedragen zouden intussen al zijn opgelopen tot 10 miljoen euro.

Tegelijk zou Mega World de voorbije weken al zo'n 3 miljoen hebben doorgestort naar schimmige ondernemingen in Monaco, laat ACV Puls verstaan. In een reactie aan De Standaard zegt Rudy Claes, die vorige week werd aangesteld als operationeel directeur van Mega World, dat er reële leveringen staan tegenover de stortingen aan de bedrijven in Monaco. De oplopende schulden aan de overheid zouden dan weer het gevolg zijn van coronamaatregelen.

De vakbond vreest dat eigenaar Dirk Bron een doorstart aan het voorbereiden is na een faillissement van Mega World. In zo'n scenario zou er te weinig geld overblijven om de 670 personeelsleden uit te betalen. Daardoor zou een beroep moeten worden gedaan op het Fonds voor de Sluiting van Ondernemingen, maar dan worden de uitbetalingen voor het personeel geplafonneerd tot een veel lager bedrag. Dirk Bron reageerde tot dusver niet op onze vragen over de aantijgingen van de christelijke vakbond.

Genadeschot

Vrijdag geeft de directie van Mega World op een bijeenkomst van de ondernemingsraad meer tekst en uitleg bij de financiële situatie van de groep. Al vragen de bonden zich af of nog zo lang gewacht kan worden gezien de situatie van het bedrijf en de gerechtelijke stappen van ACV Puls. De ondernemingsrechtbank beslist maandag of ze al dan niet instemt met een gerechtelijk akkoord voor Mega World. 'Gebeurt dat niet, dan is het wachten op wie het genadeschot zal geven', klinkt het bij een vakbondsbron.