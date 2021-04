Bpost zet Press Shops en Relays in de etalage

Bpost zet zijn afdeling Ubiway Retail, die onder meer de Press Shops en Relay-winkels omvat, te koop. Volgens de postgroep past ze niet meer in haar strategie. Dat vernam De Tijd.

Bpost zet zijn afdeling Ubiway Retail, die onder meer de Press Shops en Relay-winkels omvat, te koop. Volgens de postgroep past ze niet meer in haar strategie. Dat vernam De Tijd.

Ubiway Retail is het bedrijf achter de ketens Press Shop, Relay, Hubiz en Ubi. Die winkels, in totaal een 170-tal verkooppunten, worden uitgebaat door zelfstandigen en bevinden zich op strategische plaatsen zoals luchthavens, en metro- en treinstations, maar ook in winkelstraten, shoppingcenters, internationale instellingen en ziekenhuizen.

Press Shop en Relay verkopen kranten, magazines, tabaks- en loterijproducten en boeken, maar er ligt ook voeding en drank in de rekken. Ook pakjes verzenden en oppikken is er mogelijk. Het kleinere Ubi combineert de verkoop van kranten en kruidenierswaren. De Hubiz-winkels zijn compacte supermarkten.

Bpost legde eind 2016 de hand op de winkelketens om te diversifiëren. Minder dan vijf jaar later staan ze weer te koop.

Bpost is sinds 2016 eigenaar van de ketens. De postgroep kocht ze toen van de Franse groep Lagardère. Het was de eerste grote deal van de toenmalige CEO Koen Van Gerven. Met de overname wilde hij diversifiëren naar activiteiten die dicht bij de basisactiviteiten van Bpost lagen.

Groeiambities

Ubiway Retail loste de groeiambities niet in, blijkt uit de financiële cijfers van de jongste jaren. In 2016 haalde de afdeling een omzet van 168 miljoen euro en een operationele winst van minder dan 1 miljoen. In 2019 - de vergelijking met het coronajaar is moeilijk - was dat respectievelijk 184,5 miljoen en een bedrijfsverlies van 1,34 miljoen. Ubiway Retail torst overgedragen verliezen van meer dan 10 miljoen euro.

Ubiway Retail werd net als alle winkelketens getroffen door de pandemie en moest zijn winkels tijdelijk of gedeeltelijk sluiten. Bpost stelt in zijn jaarverslag over 2020 dat de afdeling mee verantwoordelijk was voor de fors gestegen afschrijvingen en waardeverminderingen. Die klommen van 61 miljoen euro naar 106 miljoen.

Bpost lijkt al sinds vorig jaar met het idee van een verkoop te spelen. In datzelfde jaarverslag staat te lezen dat de groep haar retailnetwerken vorig jaar opsplitste in het Bpost-retailnetwerk en het Ubiway-retailnetwerk ‘teneinde beide afzonderlijk te kunnen monitoren’.

Het Ubiway-dossier komt straks op het bord van de nieuwe postbaas. Bpost zoekt sinds het ontslag van Jean-Paul Van Avermaet vorige maand een nieuwe topman. Juridisch directeur Dirk Tirez nam de leiding ad interim over.