Brantano en co. sluiten winkels voorlopig

De winkels van het failliete FNG blijven voorlopig dicht. De curatoren willen ze zo snel mogelijk weer openen en onderhandelen daarover met de banken.

Wat donderdag aangekondigd werd, gebeurde maandag echt: de rechter verklaarde de Belgische activiteiten van de Mechelse modegroep FNG failliet. De beursgenoteerde vennootschap FNG nv blijft buiten schot. Ze omvat de Zweedse mode- en interieurwebwinkel Ellos.

Een week geleden lieten de banken BNP Paribas Fortis, Belfius, ING en ABN AMRO de directie weten dat ze hun kredieten terugeisten en de bankrekeningen blokkeerden. 'De bedrijfsvoering werd vrijwel onmogelijk en (vorige, red.) vrijdag moesten we een lening van 20 miljoen euro aflossen', zei topman Paul Lembrechts vorige week.

Vier curatoren

Het faillissement van FNG is zware kost. Daarom stelde de rechtbank liefst vier curatoren aan. Het bedrijf stelt 3.000 werknemers tewerk in België en Nederland. FNG is een kluwen van tientallen vennootschappen en heeft via schimmige financiële constructies zaken gedaan in het Verre Oosten.

De curatoren konden nog geen akkoord smeden met de banken over de heropening van de winkels. Sven De Scheemaeker Vakbond ACV Puls

De curatoren waren maandag niet bereikbaar voor een reactie. Ze hadden wel contact met de vakbonden. 'Dinsdag blijven de winkels dicht', zegt Sven De Scheemaeker van vakbond ACV Puls. Maandagavond stond bovenaan de webwinkel van het FNG-merk CKS dat het niet meer mogelijk is te bestellen. De levering van al bestelde pakjes is uitgesteld.

Hoe langer de winkels dicht zijn, hoe minder vlot FNG zijn voorjaarscollectie kwijt kan. Als de winkels weer opengaan, komt er cash binnen.

'De curatoren zijn pas sinds maandagochtend in dienst en werken zich volop in', zegt De Scheemaeker. 'Daarom konden ze nog geen akkoord smeden met de banken over de heropening van de winkels. Dat zou dinsdag wel gebeuren.'

Vrijdag lieten de banken FNG weten dat ze het bedrijf geen toestemming gaven zijn personeel te betalen voor het werk dat ze het voorbije weekend leverden. Veel winkels bleven dan ook dicht, zeker van Brantano en Fred & Ginger. Heel wat CKS-winkels waren wel open. 'Het personeel denkt dat een doorstart mogelijk is en wou die kans niet verkwanselen door niet te werken', zegt De Scheemaeker.

Free Record Shop

Van de vier curatoren heeft Nick Peeters het meeste ervaring met grotere dossiers. Onlangs handelde hij samen met twee andere curatoren het faillissement van Swissport Belgium af. Bij de bagagehandelaar op de luchthaven van Zaventem werkten 1.500 mensen.