Brantano-moeder FNG koopt schoenenproducent

Henkelman verkocht vorig jaar voor 45 miljoen euro schoenen aan Europese schoenwinkels. De 55 mensen die er werken ontwerpen de schoenen en zorgen ervoor dat ze gemaakt worden door externe bedrijven in China en Portugal. 'In die landen onderhoudt Henkelman al dertig jaar nauwe contacten met producenten', zegt Dieter Penninckx, de CEO en hoofdeigenaar van FNG.

'Voortaan kunnen we zelf de huismerkschoenen van Brantano maken', zegt hij. 'Nu betalen we externe ontwerpbedrijven voor onze huismerkschoenen. Door zelf schoenen te maken kunnen we onze winstmarges per paar schoenen al snel met 25 tot 30 procent verhogen. Zowat 30 procent van het aanbod van Brantano bestaat uit schoenen van huismerken.'