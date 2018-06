Brantano-moeder FNG opnieuw naar Brusselse beurs

FNG, de groep boven onder meer Brantano, maakt werk van een terugkeer op de Brusselse beurs. Bij die operatie zou het enkele tientallen miljoenen vers kapitaal willen ophalen.

FNG noteert op de Amsterdamse beurs sinds het twee jaar geleden via een omgekeerde overname het Nederlandse R&S Retail Group in handen kreeg. Maar het bestuur, de oprichters en het gros van de aandeelhouders van FNG zitten in België. En de strategische beslissingen worden op de hoofdzetel in Mechelen genomen.

50-100 miljoen kapitaal FNG wil enkele tientallen miljoenen euro’s vers kapitaal ophalen, mogelijk zelfs 50 à 100 miljoen.

Vandaar dat CEO Dieter Penninckx van plan is de statutaire zetel te verhuizen van het Nederlandse Zoetermeer naar Mechelen. Parallel denkt hij aan een tweede beursnotering in Brussel. Het zou een terugkeer door de grote poort zijn voor de modegroep, die in het verleden al op de niet-gereglementeerde Brusselse Vrije Markt noteerde.

FNG mikt op de continumarkt, de hoofdmarkt van Euronext Brussel. En de beursintroductie zou sneller dan verwacht kunnen plaatsvinden. Als alles volgens plan verloopt - als FNG alle nodige toestemmingen op zak heeft - zelfs nog voor midden juli. De operatie zou gepaard gaan met een kapitaalverhoging van enkele tientallen miljoenen euro, mogelijk zelfs 50 à 100 miljoen. Desgevraagd wou Penninckx geen commentaar kwijt.

FNG - Belgische modegroep met merken als Brantano, Fred & Ginger, CKS, Claudia Sträter, Expresso, Steps, Superstar - Aantal winkels: 500 - Aantal medewerkers: 3.000 - Omzet (2017): 482 miljoen euro - Brutobedrijfswinst (ebitda): 45,4 miljoen euro - Schulden: 144,9 miljoen euro - Aandeelhouders: Dieter Penninckx, zijn vrouw Anja Maes, zijn vriend Manu Bracke en A.S.Adventure-oprichter Emile Lathouwers (samen 70%). De schoenenfamilie Torfs (4%), de Lotus Bakeries-familie Boone (4%), en de ondernemers Jos Sluys (8%), Urbain Vandeurzen (4%) en Peter Paul De Vries (2,5%).

Het geld dat FNG hoopt op te halen zal het bedrijf wellicht grotendeels investeren in Brantano. Penninckx wil tegen 2020 50 nieuwe winkels van dat merk openen. Vandaag heeft de keten 100 winkels. Met zijn plannen wil hij 250 nieuwe jobs creëren.

Het is Penninckx’ droom om van Brantano een Belgische tegenhanger te maken van het Duitse Zalando, dat sterk is in schoenen- en kledingverkoop. Brantano is vooral bekend vanwege zijn schoenen, maar kleding wordt steeds belangrijker. Sinds twee jaar verkopen de bestaande winkels al een assortiment kleding.

Binnenkort gaat de eerste Brantano Boutik open, die uitsluitend kleding verkoopt van merken als Diesel, Armani Jeans, G-Star RAW en Hugo Boss. Van die winkels moeten er op termijn 30 tot 40 komen. Daarnaast lanceert FNG ook tien Brantano Market-winkels, waar zowel het schoenen- als het kledingaanbod te koop is. Ook in het onlineplatform van Brantano wordt fors geïnvesteerd.

Dat Penninckx opnieuw geld ophaalt, is niet echt een verrassing. Vorige maand bleek dat de schuldgraad van Brantano in 2017 3,19 keer de brutobedrijfswinst (ebitda) bedroeg. ‘We houden ons aan onze belofte: we gaan niet boven 3,5 keer’, zei Penninckx toen. ‘We willen dit jaar onze schuldgraad verlagen.’